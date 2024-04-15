Соответствующие изменения предусматривает формульный принцип в распределении бюджетного финансирования между вузами. Его в этом году восстанавливает Министерство образования и науки.
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Как количество студентов будет влиять на финансирование ЗВО
Формульный принцип финансирования предусматривает, что размер выделенных госсредств для каждого университета будут определять с учетом нескольких критериев, которым должен соответствовать вуз.
Главным будет общее количество поступающих, которые выбрали обучение в конкретном учебном заведении на государственном заказе.
Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий отметил, что это будет способствовать повышению адресности использования государственных средств.
Мы делаем шаг к реализации важного принципа управления в системе высшего образования – "деньги ходят за студентом". То есть государственное финансирование зависит не от того, сколько потенциально мог бы обеспечить тот или иной ЗВО, а от реального количества студентов, которые выбрали именно этот университет, завоевав право на обучение за средства государственного бюджета,
– сообщил чиновник.
Такая модель, считает он, поможет повысить адресность использования бюджетных средств.
Формула будет учитывать и научную практику или деятельность, то есть количество средств, которые ЗВО заработал от предоставления научно-технических, консультационных услуг или получил в форме грантов на научные разработки.
Третьей составляющей формулы будет показатель интернационализации, то есть место в международных рейтингах или участие в европейских проектах Эразмус+.
Также весомой составляющей формулы будет показатель трудоустройства выпускников.
Формула также будет содержать региональный коэффициент, чтобы поддержать учебные заведения из прифронтовых регионов.
Отметим также, что формульный подход распределения финансирования внедрили в 2020 году. Его приостановили после 24 февраля 2022 года.
- Ранее мы также информировали о том, что сколько абитуриентов в этом году будет сдавать национальный мультитест. Об этом можно прочитать по ссылке.