Про це свідчать результати моніторингу працевлаштування випускників вишів і коледжів, які завершили навчання за державним або регіональним замовленням, який презентувало Міністерство освіти і науки.

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Випускники бакалаврату вчаться чи працюють

Показник бакалаврів, які продовжили навчання для здобуття другого ступеня вищої освіти, становить майже 72%. Це перевищує європейські аналоги.

Автори звіту при цьому вважають, що це свідчить про недостатню готовність бакалаврів до виходу на ринок праці. Відповідно – про недостатню пропозицію привабливих для молодих фахівців робочих місць.

Також майже 63% студентів, які закінчили коледж і отримали диплом молодшого спеціаліста, відразу продовжують здобувати наступний рівень вищої освіти.

У МОН при цьому зазначають, що це демонструє недостатню підготовленість та мотивованість до професійної практичної діяльності значної кількості цих випускників.

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Зазначимо, що випускники, щодо яких проводили моніторинг, є громадянами України, які завершили навчання за державним або регіональним замовленням і отримали диплом про вищу або фахову передвищу освіту в проміжку від 1 листопада 2018 до 30 жовтня 2019 року.

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