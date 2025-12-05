Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України. Документ визначає зміст дошкільної освіти, формує єдину рамку для роботи закладів та чітко окреслює результати навчання й ключові компетентності.
Що містить документ?
Стандарт стане головним орієнтиром для розробників освітніх програм і окреслює цільові результати для вихователів. В основі Стандарту – можливості й потреби кожної дитини, які мають враховувати під час організації освітнього процесу.
Стандарт гарантує академічну, організаційну та кадрову автономію закладу, академічну свободу педагога та право вибору з різноманіття освітніх програм. Це формує підґрунтя для сучасного і якісного дошкілля, яке відповідає європейським підходам та орієнтується на розвиток дитини. У центрі – дитинство як цінність: розвиток, безпека, гра, емоційний комфорт, спілкування, цікавість, творчість,
Держстандарт визначає, що дитина має вміти й розуміти перед переходом до школи, а також встановлює зв'язок між дошкіллям і початковою освітою, щоб цей перехід був плавним і нестресовим.
Документ набуде чинності 1 вересня 2027 року. Протягом наступних пів року Державна служба якості освіти проведе його валідацію у дитсадках. Розробники освітніх програм матимуть рік, щоб адаптувати їх до нового Стандарту.
Держава визначає лише орієнтири, за якими кожен заклад дошкілля сам вибудовує свою освітню траєкторію, спираючись на потреби дітей.
Чи оновили Санітарний регламент для дитсадків?
- Міністерство охорони здоров'я оновило Санітарний регламент для дитячих садків в Україні.
- Він містить зміни щодо вимог безпеки, гігієни та дезінфекції.
- Посадовиця повідомила, що документ передбачає миття іграшок двічі на день, маркування меблів жовтогарячим кольором тощо.