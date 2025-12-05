Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины. Документ определяет содержание дошкольного образования, формирует единую рамку для работы учреждений и четко определяет результаты обучения и ключевые компетентности.

Что содержит документ?

Стандарт станет главным ориентиром для разработчиков образовательных программ и определяет целевые результаты для воспитателей. В основе Стандарта – возможности и потребности каждого ребенка, которые должны учитывать при организации образовательного процесса.

Стандарт гарантирует академическую, организационную и кадровую автономию заведения, академическую свободу педагога и право выбора из многообразия образовательных программ. Это формирует основу для современного и качественного дошкольного, которое соответствует европейским подходам и ориентируется на развитие ребенка. В центре – детство как ценность: развитие, безопасность, игра, эмоциональный комфорт, общение, интерес, творчество,

– информируют в МОН.

Госстандарт определяет, что ребенок должен уметь и понимать перед переходом в школу, а также устанавливает связь между дошкольным и начальным образованием, чтобы этот переход был плавным и нестрессовым.

Документ вступит в силу 1 сентября 2027 года. В течение следующих полгода Государственная служба качества образования проведет его валидацию в детсадах. Разработчики образовательных программ будут иметь год, чтобы адаптировать их к новому Стандарту.

Интересно! Педагогам дошкольного образования в Украине могут повысить должностные оклады еще на 30%. Соответствующее постановление подготовили в МОН и надеются на его принятие, рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова.

Государство определяет только ориентиры, по которым каждое заведение дошкольного сам выстраивает свою образовательную траекторию, опираясь на потребности детей.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

