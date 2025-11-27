Документ является выполнением Закона Украины "О дошкольном образовании". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Что содержит Государственный стандарт дошкольного образования?

Документ разработали ученые и практики. Он определяет содержание дошкольного образования, формирует понятную общую рамку, по которой будут работать сады, и четко определяет, какие результаты обучения и компетентности должен приобрести каждый ребенок на этапе завершения дошкольного образования.

Стандарт станет главным ориентиром для разработчиков образовательных программ и четко определяет целевые результаты для педагогов,

– отметил Лисовой.

В основе документа – такие важные принципы:

гарантия академической, организационной и кадровой автономии детсада;

академическая свобода педагога;

право выбора из многообразия образовательных программ;

учет возможностей и потребностей каждого ребенка при реализации образовательного процесса.

Документ вступит в силу 1 сентября 2027 года. В течение следующих полгода Государственная служба качества образования Украины проведет валидацию стандарта в детсадах, чтобы проверить, является ли стандарт понятным и практичным.

После этого разработчики образовательных программ будут иметь год, чтобы адаптировать свои программы к новому стандарту.

