Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Анастасии Коноваловой. Она рассказала об этих изменениях.

Как обновили регламент?

Чиновница сообщила, что документ предусматривает мытье игрушек дважды в день, маркировки мебели оранжевым цветом и тому подобное.

Цвета халатов, цвета тряпок, расстояние между кроватями, определено до сантиметров... Регламентировано. О каком доверии и автономии можно говорить, когда нет базового доверия к тому, что заведение само разберется, какого цвета халаты надевать? Сегодня имеем изменения к лучшему,

– заявила Коновалова.

Также в регламент добавили новое описание функций, принципов безопасности образовательной среды, подали полное обновление норм меблировки, расширили требования к организации рабочего места.

В новой редакции прописали новые нормы уборки, частоты мытья, обработки вентиляционных решеток, добавили отдельные пункты в случае введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, указано в документе.

В новой редакции четко запретили эксплуатацию помещений со щелями, трещинами, плесенью, следами затекания, повреждениями поверхностей. Нововведением являются розетки с крышками, закрывающимися, или с защитными заглушками.

Интересно! Педагогам дошкольного образования в Украине могут повысить должностные оклады еще на 30%. Соответствующее постановление подготовили в МОН и надеются на его принятие, рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова.

В сфере гражданской защиты регламент содержит требования по обязательному обеспечению и содержанию укрытий. Определили также требования к дезинфекционным средствам: запретили использование озонообразующих бактерицидных ламп.

Детализировали и гигиенические требования: обязательное подмывание при смене подгузников, частота и объемы уборки территории и помещений (очистка от листьев, грибов, снега, запрет пребывания бездомных животных на территории и т.д.).

Новая редакция санрегламента позволяет стирку белья во внешних прачечных и установление помещения для сортировки грязного белья.

