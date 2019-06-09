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      Партія "Слуга народу" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

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      Партія Слуга народу - список кандидатів на парламентські вибори 2019
      Виборчий список партії "Слуга народу" / Фото з відкритих джерел

      Партія "Слуга народу" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року.

      9 червня партія "Слуга народу" проводить з'їзд у ботанічному саду Києва, на якому представляє першу десятку кандидатів у депутати. Політсила також представить своїх кандидатів на мажоритарних округах та програму партії.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      На з'їзд приїхав і президент України Володимир Зеленський, глава його Адміністрації Андрій Богдан та перший помічник глави держави Сергій Шефір. Серед присутніх багато його колишніх колег з шоу-бізнесу та "95 Кварталу" – актор та переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Гевко, "Юзик" з "Кварталу" Юрій Корявченков, ведучий Артем Гагарін тощо.

      З'їзд відкрив глава партії Дмитро Разумков, після чого пролунав гімн України. Згодом до присутніх звернувся президент Зеленський.

      Я вірю, що з людьми, які сьогодні тут, Україна розцвіте. Сьогодні ми назвемо 100 людей з нашого списку. Перше – це різні експерти, з якими ми пройшли великий шлях. Друге – обличчя нашої команди з регіонів. Третє – люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір і мають чудові ідеї. Хтось з цих людей буде балотуватися по списках, хтось – по мажоритарних округах,
      – сказав гарант

      У першу десятку списку партії "Слуга народу" увійшли:

      1. Разумков Дмитро
      2. Стефанчук Руслан
      3. Вінідіктова Ірина
      4. Арахамія Давід
      5. Янченко Галина 
      6. Федоров Михайло
      7. Корнієнко Олександр
      8. Красносільська 
      9. Ткаченко Олександр 
      10. Беленюк Жан - спортсмен

      Що відомо про партію "Слуга народу"? Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков, раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95". Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиратиметься на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надають невеликі суми.

      Верховна Рада вибори рейтинги партій Слуга народу

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Слуга народу Володимир Зеленський Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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