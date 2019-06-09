Партія "Слуга народу" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

Партія "Слуга народу" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року.

9 червня партія "Слуга народу" проводить з'їзд у ботанічному саду Києва, на якому представляє першу десятку кандидатів у депутати. Політсила також представить своїх кандидатів на мажоритарних округах та програму партії.

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На з'їзд приїхав і президент України Володимир Зеленський, глава його Адміністрації Андрій Богдан та перший помічник глави держави Сергій Шефір. Серед присутніх багато його колишніх колег з шоу-бізнесу та "95 Кварталу" – актор та переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Гевко, "Юзик" з "Кварталу" Юрій Корявченков, ведучий Артем Гагарін тощо.

З'їзд відкрив глава партії Дмитро Разумков, після чого пролунав гімн України. Згодом до присутніх звернувся президент Зеленський.

Я вірю, що з людьми, які сьогодні тут, Україна розцвіте. Сьогодні ми назвемо 100 людей з нашого списку. Перше – це різні експерти, з якими ми пройшли великий шлях. Друге – обличчя нашої команди з регіонів. Третє – люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір і мають чудові ідеї. Хтось з цих людей буде балотуватися по списках, хтось – по мажоритарних округах,

– сказав гарант

У першу десятку списку партії "Слуга народу" увійшли:

Разумков Дмитро Стефанчук Руслан Вінідіктова Ірина Арахамія Давід Янченко Галина Федоров Михайло Корнієнко Олександр Красносільська Ткаченко Олександр Беленюк Жан - спортсмен

Що відомо про партію "Слуга народу"? Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков, раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95". Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиратиметься на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надають невеликі суми.