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      Ми занадто залежимо від Росії, – Яременко про "червоні лінії" щодо Донбасу

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      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / uainfo.org

      У "Слузі народу" сподіваються, що підписавши формулу Штайнмаєра, Україна отримає згоду Російської Федерації на проведення зустрічі саміту у нормандському форматі.

      Таку думку в коментарі 24 каналу озвучив глава комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко. Він пояснив: "Мені здається, що ми занадто педалюємо питання, як виглядатиме політичне врегулювання. В той час як Зеленський всім пояснює, що він хоче політичного врегулювання, але не уявляє його без досягнення безпекових умов".

      До слова: "Не все можемо сказати суспільству": Зеленський зустрівся з головами фракцій

      Депутат закликав допомогти президенту Зеленському та українській дипломатії досягти цього. 

      "Давайте фокусувати увагу на тому, що ми вимагаємо відведення військ та обміну військовополоненими. Ось, що треба для того, аби почати будь-які перемовини. Все інше буде зроблено відкрито та транспарентно, тому що процес написання законів у Раді абсолютно відкритий", – зазначив Яременко. 

      Він сказав: "Звичайно, якщо цей процес настане. Ще раз кажу, у нас немає жодних гарантій, що ми зайдемо аж так далеко. Ми б хотіли цього, ми прагнемо цього – це політика Зеленського. На війні не все залежить від вас, на війні ще є супротивник. Ми багато в чому залежимо від Росії та її волі".

      Якщо Росія проявить волю до миру, таку ж як проявляє Україна, тоді ви побачите процес законотворення, який буде відповідно до регламенту, до законів України, відкритим та зрозумілим. Ми сподіваємось, що виконавши цю умову ми отримаємо зустрічний крок з боку Росії – згоду на проведення зустрічі саміту у нормандському форматі,
      – додав політик. 

      Водночас Яременко не захотів називати можливі дати зустрічі у нормандському форматі та пояснив: "Це складне запитання для дипломатів".

      Важливо! Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ

      Дивіться коментар Богдана Яременка про формулу Штайнмаєра:

      Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.

      Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

      Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.

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      Автор: Антон Голобородько, Юлія Гілей
      Теги: Нормандський формат Формула Штайнмаєра Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Слуга народу Володимир Зеленський Законодавство
      Джерело: 24 канал
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