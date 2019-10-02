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      Мы слишком зависим от России, – Яременко о "красных линиях" касательно Донбасса

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      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / uainfo.org

      В "Слуге народа" надеются, что подписав формулу Штайнмайера, Украина получит согласие Российской Федерации на проведение встречи саммита в нормандском формате.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу озвучил глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко. Он пояснил: "Мне кажется, что мы слишком педалируем вопрос, как будет выглядеть политическое урегулирование . В то время как Зеленский всем объясняет, что он хочет политического урегулирования, но не представляет его без достижения безопасных условий".

      К слову: "Не все можем сказать обществу": Зеленский встретился с главами фракций

      Депутат призвал помочь президенту Зеленскому и украинской дипломатии добиться этого.

      "Давайте фокусировать внимание на том, что мы требуем отвода войск и обмена военнопленными. Вот, что надо для того, чтобы начать любые переговоры. Все остальное будет сделано открыто и транспарентно, потому что процесс написания законов в Раде совершенно открытый", – отметил Яременко.

      Он сказал: "Конечно, если этот процесс наступит. Еще раз говорю, у нас нет никаких гарантий, что мы зайдем так далеко. Мы бы хотели этого, мы стремимся к этому – это политика Зеленского. На войне не все зависит от вас, на войне еще есть противник. Мы во многом зависим от России и ее воли".

      Если Россия проявит волю к миру, такую же как проявляет Украина, тогда вы увидите процесс законотворчества, который будет согласно регламенту, законам Украины, открытым и понятным. Мы надеемся, что выполнив это условия мы получим встречный шаг со стороны России – согласие на проведение встречи саммита в нормандском формате,
      – добавил политик.

      В то же время Яременко не захотел называть возможные даты встречи в нормандском формате и пояснил: "Это сложный вопрос для дипломатов".

      Важно! Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

      Смотрите комментарий Богдана Яременко о формуле Штайнмайера:

      Что предполагает формула Штайнмайера?Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу относительно мира на Донбассе.

      Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

      После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

      blog_ava
      "Не все можем сказать обществу": Зеленский встретился с главами фракций
      сегодня
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      Автор: Юлия Гилей, Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Нормандский формат Формула Штайнмайера Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Законодательство Слуга народа
      Источник: 24 канал
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