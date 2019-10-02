"Не все можемо сказати суспільству": Зеленський зустрівся з головами фракцій

Володимир Зеленський зустрівся 2 жовтня з керівниками парламентських фракцій. Президент пояснив ситуацію з формулою Штайнмаєра, яку відучора активно обговорюють в суспільстві. Адже російські ЗМІ почали активно поширювати інформацію, що Україна "погодилася на всі умови".

"Слуга народу"

"Якщо народ України делегує владу, він повинен їй хоч якийсь час довіряти. Зараз ми все довіряємо президентові в цьому питанні", – заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Інтерфакс-Україна.

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За його словами, відбулася закрита зустріч президента з головами фракцій.

Вони все почули безпосередньо від нього. Але це ми зараз, на жаль, не можемо сказати суспільству. Та все нормально. "Зради" немає навіть на один відсоток,

– сказав Арахамія.

Глава комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко додав, що для переговорів у нормандському форматі Україна має свої умови: продовження процесу звільнення заручників, розведення сил, контроль над територіями, де відбуватимуться вибори органів місцевої влади.

Всі ці червоні лінії чітко та публічно окреслені Президентом України Володимиром Зеленським. У тому числі сьогодні (2 жовтня – 24 канал) на зустрічі з керівниками депутатських фракцій у Верховній Раді та з фракцією "Слуги народу",

– розповів Яременко.

Перший заступник глави фракції СН Олександр Корнієнко також згадав про червону лінію. За його словами, спершу сторони мають гарантувати безпеку, а потім вже будуть реалізовувати політичний компонент.

Про червоні лінії всі знають. Це фактор безпеки перед будь-якими виборами й будь-якими політичними процесами,

– сказав Корнієнко.

"Голос"

Лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін зауважив, що державної позиції від офіційних осіб про наслідки згоди України на формулу Штайнмаєра немає.

Сама по собі формула Штайнмаєра не є чимсь загрозливим. Це просто набір слів. Але що з неї випливає, що буде після цього? Незрозуміло. Чіткої державної позиції, яку б ми почули від уповноважених осіб, поки що немає. Є обіцянки, що все буде добре,

– сказав Рахманін.

І додав, що формула Штайнмаєра "не може бути ні перемогою, ні капітуляцією", бо це лише "крок в напрямку реалізації мінських домовленостей". Важливіше – "що стоїть за цим кроком і навіщо його зробили". "Відповіді на це ми так і не отримали", – підсумував Рахманін.

"Європейська Солідарність"

Ірина Геращенко, депутат від ЄС, написала у фейсбуці: "Безумовно, це важлива розмова, але недостатня для зняття всіх питань".

Мої враження і відчуття, що Зеленський щиро прагне миру. Але так само щиро і дещо наївно вірить, що йому вдасться переграти Путіна. Ми ж бачимо в цих кремлівських формулах пастки для України,

– зазначила Геращенко.

"На фоні хамських коментарів з РФ і бойовиків" потрібно було б детальніше пояснити всю ситуацію.

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Що містить формула Штайнмаєра?Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконували, тому у 2016 році тоді міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.



Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). А після виборів і якщо ОБСЄ їх визнає вільними Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими.



Важливо, що Київ мав би отримати контроль над кордоном. Та при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра пункт про український контроль над кордоном часто не зачіпають.

Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ.