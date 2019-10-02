Зеленський прийшов на засідання фракції "Слуга народу", говорить про формулу Штайнмаєра

Президент України Володимир Зеленський прийшов на засідання фракції "Слуга народу", щоб пояснити депутатам позицію з приводу формули Штайнмаєра.

Володимир Зеленський наголосив, що спершу до виконання формули Штайнмаєра має бути виконаний безпековий пакет та розведення військ, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Зеленський заявляв про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петрівському Донецької області і у Золотому Луганської області. Попередньо розведення сил заплановано на 7 жовтня.

Після промови президента фракція почала йому аплодувати. Зауважимо, що засідання фракції "Слуги народу" закрите, тож журналістів не пускають всередину.

Зеленський напередодні зустрівся з головами фракцій Верховної ради.

Все роз'яснив. Не було особливих питань. Все всім зрозуміло,

– сказала про зустріч представниця уряду в парламенті Ірина Верещук.

1 жовтня Україна підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. У Росії та Німеччині уже схвалили узгодження документа. Тим часом, у містах України вночі відбулися акції протесту із гаслом "Ні капітуляції". Мітингувальники вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Акції були у Києві, Львові, Харкові та Маріуполі.

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Що таке формула Штайнмаєра?Леонід Кучма 1 жовтня підписав формулу Штайнмаєра. Володимир Зеленський описав суть документа так:



– На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.



– Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.