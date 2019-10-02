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      Окупанти розпочали свій перепис населення Донбасу

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      Окупанти розпочали перепис населення непідконтрольних територій України
      Окупанти розпочали перепис населення непідконтрольних територій України / ap.org/en-gb/

      Окупаційна влада розпочала перепис населення, який триватиме два тижні. Фактично йдеться про формування бази даних всіх мешканців підконтрольної "ЛНР" та "ДНР" території.

      Заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко у фейсбуці написав, що всього в анкеті є 25 запитань.

      Зверніть увагу: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі

      Деякі питаня з офіційної анкети вказують на те, що окупаційні адміністрації збирають дані про родинні зв'язки, наскільки благонадійна родина. Питання стосуються також заможності сімей, де живуть родичі опитуваних та чим вони займаються.

      Клименко наголошує, що збір таких даних може бути небезпечним для тих, хто живе на українській території та перетинає лінію розмежування.

      Якщо переписники дізнаються, що чиїсь родичі служать у ЗСУ, правоохоронних чи державних органах, можуть бути відповідні санкції,
      – зазначив Юрій Клименко.

      У 2020 році має відбутися другий всеукраїнський перепис населення. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році. Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.

      До речі: Обхідний міст біля Станиці Луганської майже готовий: фото

      Зауважимо, що 1 жовтня Україна підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. У Росії та Німеччині уже схвалили угзгодження документа. Тим часом, у містах України вночі відбулися акції проесту із гаслом "Ні капітуляції". Мітингувальники вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Акції були у Києві, Львові, Харкові та Маріуполі.

      Що таке формула Штайнмаєра?Леонід Кучма 1 жовтня підписав формулу Штайнмаєра. Володимир Зеленський описав суть документа так:

      – На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.

      – Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      blog_ava
      У Росії прокоментували підписання формули Штайнмаєра
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Новини Донецька Новини Луганська Новини Росії Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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