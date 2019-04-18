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      Всеукраїнський перепис населення заклали в бюджет-2020

      191 Читать новость на русском
      Перепис населення все ймовірніший
      Перепис населення все ймовірніший / unian.ua

      Міністр фінансів України Оксана Маркарова підтвердила, що перепис населення в Україні запланували на наступний рік. В тому числі він зможе покращити питання планування бюджету.

      Маркарова нагадала, що у нас останній перепис дуже давно проводився (у 2001 році – "24"), тому багато даних – застарілі. І це ускладнює роботу Мінфіну з бюджетним плануванням, де треба враховувати демографічний чинник.

      Ми перепис плануємо, в бюджетній декларації закладаємо. Працюємо з Міністерством економіки і Держстатом, який його і проводитиме. Якісний результат перепису суттєво покращить планування бюджету на 2021 рік,
      – сказала вона журналістам.

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      Однак зараз Мінфін має інші інструменти, які дають об'єктивну інформацію про населення, уточнила міністр. Зокрема, це: червоні і зелені списки про первинну медицину, реєстри споживачів субсидій, а також – реєстри СПД, ПДФО.

      "У нас є ціла низка непрямих даних, які дають нам загальне уявлення про те, яка у нас кількість населення. Звичайно, дані перепису – це не тільки кількісна, а й якісна оцінка. Це дозволить набагато покращити планування і нам, і розпорядникам бюджетних коштів", – відзначила Маркарова.

      Зокрема, уточнила міністр, перепис дозволить покращити роботу з питаннями переселенців.

      Як часто і для чого проводять перепис населення? За рекомендацією ООН, у більшості країн світу перепис населення проводять кожних десять років. В незалежній Україні ж єдиний перепис населення відбувся 18 років тому – у 2001 році. Новий перепис постійно переносили з різних причин – від фінансових до політичних. У грудні 2015 року Кабінет Міністрів призначив всеукраїнський перепис на 2020 рік. Інформацію планують збирати через онлайн-реєстрацію та за допомогою сучасних планшетів.

      Результати перепису допоможуть чіткіше керувати соціально-економічним розвитком країни, планувати та реалізовувати бюджет, регулювати міграційні процеси та здійснювати соціально-демографічну політику.

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      Теги: Новини України Новини політики Бюджет Держкомстат
      Джерело: 24 канал
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