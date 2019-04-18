Всеукраинскую перепись населения заложили в бюджет-2020

Министр финансов Украины Оксана Маркарова подтвердила, что перепись населения в Украине запланировали на следующий год. В том числе она сможет улучшить вопрос планирования бюджета.

Маркарова напомнила, что у нас последняя перепись очень давно проводилась (в 2001 году – "24"), поэтому много данных – устаревшие. И это усложняет работу Минфина с бюджетным планированием, где надо учитывать демографический фактор.

Мы перепись планируем, в бюджетной декларации закладываем. Работаем с Министерством экономики и Госстатом, который ее и будет проводить. Качественный результат переписи существенно улучшит планирование бюджета на 2021 год,

– сказала она журналистам.

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Однако сейчас Минфин имеет другие инструменты, которые дают объективную информацию о населении, уточнила министр. В частности, это: красные и зеленые списки о первичной медицине, реестры потребителей субсидий, а также – реестры СПД, НДФЛ.

"У нас есть целый ряд косвенных данных, которые дают нам общее представление о том, какое у нас количество населения. Конечно, данные переписи – это не только количественная, но и качественная оценка. Это позволит намного улучшить планирование и нам, и распорядителям бюджетных средств", – отметила Маркарова.

В частности, уточнила министр, перепись позволит улучшить работу с вопросами переселенцев.

Как часто и для чего проводят перепись населения? По рекомендации ООН, в большинстве стран мира перепись населения проводят каждые десять лет. В независимой Украине же единственная перепись населения состоялась 18 лет назад – в 2001 году. Новую перепись постоянно переносили по разным причинам – от финансовых до политических. В декабре 2015 года Кабинет Министров назначил всеукраинскую перепись на 2020 год. Информацию планируют собирать через онлайн-регистрацию и с помощью современных планшетов.



Результаты переписи помогут четче управлять социально-экономическим развитием страны, планировать и реализовывать бюджет, регулировать миграционные процессы и осуществлять социально-демографическую политику.