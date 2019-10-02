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      Оккупанты начали свою перепись населения Донбасса

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      Оккупанты начали перепись населения неподконтрольных территорий Украины
      Оккупанты начали перепись населения неподконтрольных территорий Украины / ap.org/en-gb/

      Оккупационная власть начала перепись населения, которая продлится две недели. Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей подконтрольной "ЛНР" и "ДНР" территории.

      Заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко в фейсбуке написал, что всего в анкете 25 вопросов.

      Обратите внимание: Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

      Некоторые вопросы из официальной анкеты указывают на то, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях, насколько благонадежна семья. Вопросы касаются также состоятельности семей, где живут родственники опрашиваемых и чем они занимаются.

      Клименко подчеркивает, что сбор таких данных может быть опасным для тех, кто живет на украинской территории и пересекает линию разграничения.

      Если они узнают, что чьи-то родственники служат в ВСУ, правоохранительных или государственных органах, могут быть соответствующие санкции,
      – отметил Юрий Клименко.

      В 2020 году должна состояться вторая всеукраинская перепись населения. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году. Перепись населения очень уместна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

       Кстати: Обходной мост возле Станицы Луганской почти готов: фото

      Отметим, что 1 октября Украина подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. В России и Германии уже одобрили согласование документа. Тем временем в городах Украины ночью состоялись акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции". Митингующие считают согласование текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Акции были в Киеве, Львове, Харькове и Мариуполе.

       

      Что такое формула Штайнмайера?
      Леонид Кучма 1 октября подписал формулу Штайнмайера. Владимир Зеленский описал суть документа так:

      – На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

      Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Формула Штайнмайера Новости Луганска Новости Донецка Новости России Украина – Россия Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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