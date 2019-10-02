Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава погодила текст формули Штайнмаєра, відповідаючи на питання, чи підписала Україна сам документ. Більше того, ця формула буде вписана в українське законодавство.

Як це все розуміти та що приховують подробиці – розбирались журналісти 24 каналу.

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Що саме підписала Україна?

Ми цього не знаємо.

Зеленський підтвердив, що українська сторона погоджує так звану "формулу Штайнмайєра". При цьому він заявив, що навколо цієї теми існує чимало "страшилок", яких не потрібно боятись.

Дивіться відео з брифінгу президента Зеленського:

Ми відповіли на лист пана Сайдіка (спецпред ОБСЄ у Тристоронній контактній групі), що погоджуємо текст формули Штайнмаєра. Вона повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус (Донбасу), якого ще немає,

– сказав Зеленський.

Хитрість у тому, що формули Штайнмаєра як якогось конкретно зафіксованого документу не існує. Як пояснив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на Донбасі 1 жовтня в Мінську закріпила формулу Штайнмаєра листами, а не єдиним документом. Про що саме у них ідеться – нам невідомо.

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Відомо, що є низка вимог, які висувала російська сторона, які мала виконати Україна, щоби росіяни погодились брати участь у зустрічі нормандської четвірки. Виходячи зі слів президента Зеленського – зустріч таки відбудеться, значить, домовленості є.

Що про це каже українська сторона?

Переважно те, що каже президент. Президент під час брифінгу наголосив на такому:

що ніхто не буде проводити вибори на окупованому Донбасі "під дулами автоматів";

що особливий статус Донбасу, передбачений "формулою Штайнмайєра", набуде чинності після місцевих виборів, "проведених згідно з Конституцією України та із законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів";



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

що на час проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі він "вже не буде окупованим";

що "формула Штайнмаєра" має бути імплементована в новий закон про особливий статус, який буде розроблений найближчим часом і у "цьому законі не буде перейдено жодної червоної лінії, не буде ніякої капітуляції";

Що перебачає чинний закон "Про особливий Донбасу"?Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.



Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

що 7 жовтня почнеться розведення військ у Петрівському Донецької області і у Золотому Луганської області. При цьому глава держави заявив, що особисто гарантує безпеку для місцевого населення.

Також, за словами Зеленського, обговорювалися питання щодо наступного етапу звільнення наших полонених. Однак жодних подробиць щодо цього поки що немає.

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Що про це каже Росія?

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше уже заявляв, що якщо влада України відмовиться письмово зафіксувати "формулу Штайнмаєра", яка описує процес надання Донбасу особливого статусу, це істотно загальмує переговорний процес. Тепер, як пишуть російські ЗМІ, Україна погодилась на реалізацію цієї міфічної формули, яку кожна країна сприймає по-своєму (хоча про різність трактовок росіяни за кілька місяців не сказали ані слова).

Найвірогідніше, підпис був поставлений під документом, який раніше опублікував експредставник України в ТКГ Роман Безсмертний:



Текст формули Штайнмайєра

Що буде далі?

Будемо стежити. Є низка ризиків, які незмінно озвучуються кожного разу, коли згадується про "формулу Штайнмайєра": відсутність чіткого розуміння, які самі червоні лінії Україна не переступить; розмитість процедури забезпечення безпекової складової на тимчасово окупованих територіях; нюанси особливого статусу окупованих територій, які будуть закріплені у законі, та сумбур у питаннях надання амністії. З виступів представників української влади зрозуміти, яким саме чином Україна буде нівелювати ці ризики, зрозуміти поки що не виходить. Але без цього розуміння тривожні настрої щодо перспектив окупованих територій продовжать наростати.