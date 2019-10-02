Обхідний міст біля Станиці Луганської майже готовий: фото

На контрольованій Україною території завершуються підготовчі роботи по відновленню зруйнованого мосту в Станиці Луганській – на ділянці розведення номер 1. Про це каже українська сторона СЦКК. Коментарів російської сторони немає – офіційно вона покинула Україну ще в 2017 році.

Яка ситуація з мостом біля Станиці Луганської

Біля мосту все ще працюють фахівці містобудівельної організації, райавтодору, а також вибухотехніки ДСНС. Вже змонтована пішохідна безпечна огорожа на 66-метровому обхідному мості (мовиться про настил з дощок). Про це повідомив пресцентр ООС у фейсбуці.

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Обхідний міст буде відкритим, поки ремонтуватимуть зруйновану частину головного мосту. Зараз вже розчищають узбіччя від зрізаних дерев і гілок, готують ділянку біля розлому до асфальтування.



Зруйнований основний міст біля Станиці Луганської / Фото Цензор.НЕТ

Поруч з цим готуються побудувати дві автобусні зупинки перед зруйнованою частиною мосту (з 15 липня 2019 року на контрольованій Україною стороні їздить спеціальний автобус – у ньому підвозять людей похилого віку та з інвалідністю).

Ситуація на мості у Станиці Луганській (фото Луганської ОДА):

Що таке СЦКК?

Згідно зі словами президента Зеленського, планується (причому вже з 7 жовтня) розведення сил ще у двох районах, крім Станиці Луганської – біля Золотого та Петрівського. Спостерігає за процесом, крім ОБСЄ, також і СЦКК – Спільний центр контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування.



Це не нова структура. СЦКК як групу з контролю за дотриманням мінського протоколу створили 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області. У складі групи є представники української та російської сторін. З квітня 2015 року українська та російська сторони вели окремі журнали випадків порушення режиму припинення вогню, їхні дані не збігалися. 19 грудня 2017 року всі російські члени СЦКК виїхали з України.



Після 26 червня 2019 року робота СЦКК активізувалася (почалося розведення сил біля Станиці Луганської). Спостерігачі ОБСЄ неодноразово фіксували на передових позиціях окупаційних військ біля Станиці Луганської чоловіків у камуфляжі з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК". Утім, офіційно російська сторона до Спільного центру контролю та координації не поверталася.

Тим часом окупанти обстріляли ділянки розведення сил