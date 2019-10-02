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      Обходной мост возле Станицы Луганской почти готов: фото

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      Обходной мост возле Станицы Луганской
      Обходной мост возле Станицы Луганской / Луганская ОГА

      На контролируемой Украиной территории завершаются подготовительные работы по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской – на участке разведения номер 1. Об этом говорит украинская сторона СЦКК. Комментариев российской стороны нет – официально она покинула Украину еще в 2017 году.

      Какая ситуация с мостом возле Станицы Луганской

      Возле моста все еще работают специалисты мостостроительной организации, райавтодора, а также взрывотехники ГСЧС. Уже смонтирована пешеходная безопасная ограда на 66-метровом обходном мосту (говорится о настиле из досок). Об этом сообщил пресс-центр ООС в фейсбуке.

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      Обходной мост будет открытым, пока будут ремонтировать разрушенную часть главного моста. Сейчас уже расчищают обочины от срезанных деревьев и веток, готовят участок возле разлома к асфальтированию.

      Міст
      Разрушенный основной мост возле Станицы Луганской / Фото Цензор.НЕТ

      Рядом с этим готовятся построить две автобусные остановки перед разрушенной частью моста (с 15 июля 2019 года на контролируемой Украиной стороне ездит специальный автобус – в нем подвозят людей пожилого возраста и с инвалидностью).

      Ситуация на мосту в Станице Луганской (фото Луганской ОГА):

       

      Что такое СЦКК?

      Согласно словам президента Зеленского, планируется (причем уже с 7 октября) разведение сил еще в двух районах, кроме Станицы Луганской – возле Золотого и Петровского. Наблюдает за процессом, кроме ОБСЕ, также и СЦКК – Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

      Это не новая структура. СЦКК как группу по контролю за соблюдением минского протокола создали 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области. В составе группы есть представители украинской и российской сторон. С апреля 2015 года украинская и российская стороны вели отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня, их данные не совпадали. 19 декабря 2017 года все российские члены СЦКК выехали из Украины.

      После 26 июня 2019 года работа СЦКК активизировалась (началось разведение сил возле Станицы Луганской). Наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали на передовых позициях оккупационных войск у Станицы Луганской мужчин в камуфляже с нарукавными повязками с надписями "СЦКК". Впрочем, официально российская сторона в общий центр контроля и координации не возвращалась.

      Тем временем оккупанты обстреляли участки разведения сил

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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