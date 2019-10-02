Оккупанты обстреляли участки разведения сил

В течение суток 1 октября вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, Украина не потеряла ни одного военного в результате обстрелов.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведение сил и средств в близи Золотого и Богдановки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Новотроицкого, Водяного, в районе Богдановки по участку разводка, Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского, Южного, Майского и неподалеку Золотого по участку разведения.

За минувшие сутки потерь, вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 4 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши позиции вблизи Николаевки, Новогнатовки, Новотроицкого и Павлополя. К счастью, потерь с нашей стороны также не зафиксировано.

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Обратите внимание, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Ии-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала