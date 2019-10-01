Зеленский объявил о начале разведения войск на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области.

Глава государства подчеркнул, что местное население будет в безопасности и ему не стоит бояться.

Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность,

– пообещал Зеленский.

Важно: Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, – Зеленский

Зеленский также привел в пример разведение войск в Станице Луганской.

В ноябре мы планируем открыть полноценный мост в Станице Луганской,

– заявил президент.

Смотрите видео с брифинга президента Зеленского:

Отметим, что Владимир Зеленский также заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера.

Зеленский описал суть формулы Штайнмайера

На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

Это происходит при условии, если в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

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Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала