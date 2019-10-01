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      Зеленский объявил о начале разведения войск на Донбассе

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области.

      Глава государства подчеркнул, что местное население будет в безопасности и ему не стоит бояться.

      Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность,
      – пообещал Зеленский.

      Важно: Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, – Зеленский

      Зеленский также привел в пример разведение войск в Станице Луганской.

      В ноябре мы планируем открыть полноценный мост в Станице Луганской,
      – заявил президент.

      Смотрите видео с брифинга президента Зеленского:

      Отметим, что Владимир Зеленский также заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера.

      Зеленский описал суть формулы Штайнмайера

      • На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.
      • Это происходит при условии, если в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Это интересно: Почему не стоит проводить разведение войск на Донбассе: ответ бойца ВСУ

      Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Формула Штайнмайера Минские договоренности Владимир Зеленский Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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