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      Окупанти обстріляли ділянки розведення сил

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      Окупанти обстріляли ділянки розведення сил
      Окупанти обстріляли ділянки розведення сил / pressjfo.news

      Упродовж доби 1 жовтня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, Україна не втратила жодного військового унаслідок обстрілів.

      Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого та Богданівки.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські бойовики 9 разів обстріляли позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького, Водяного, в районі Богданівки по ділянці розведення, Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки та Авдіївки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Новолуганського, Південного, Травневого та неподалік Золотого по ділянці розведення.

      За минулу добу втрат, внаслідок ворожих обстрілів, з нашого боку не було.

      Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 4 рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупнати обстріляли наші позиції поблизу Миколаївки, Новогнатівки, Новотроїцького і Павлополя. На щастя, втрат з нашого боку також не зафіксовано.

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      Зверніть увагу, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Новини Луганська Україна – Росія Збройні сили України Зброя
      Джерело: 24 канал
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