Забагато собі дозволяють: Корнієнко пояснив, чому і як реформують Верховний Суд

Рада 16 жовтня ухвалила закон про реформування суду, поданий за ініціативи Зеленського. Депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко пояснив 24 каналу, чому цей закон важливий та навіщо Верховний Суд скорочують чи не удвічі.

Журналісти попросили Корнієнка простими словами пояснити, навіщо скорочувати кількість суддів ВС до 100 А також – у чому суть реформи Вищої ради правосуддя.

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Реформа Вищої ради правосуддя

За словами депутата, реформа ВРП пропонувалася така, аби можна було за допомогою міжнародних експертів сформувати новий склад Ради правосуддя – "щоб він був менш заангажований". Мовляв, залучення міжнародних експертів непогано себе зарекомендувало під час формування антикорупційних органів – НАБУ, САП і навіть НАЗК.

В українських реаліях, на жаль, ми змушені констатувати, що, аби забезпечити чесність та прозорість певного процесу, нам треба звертатися до сторонньої допомоги. Тож реформа покликана започаткувати процес перезавантаження системи правосуддя. А починати з самого верху – з Верховного Суду,

– наголосив Корнієнко.

Чому ВС скорочують саме до 100 суддів?

"Думаю, ми зекономимо бюджету значну суму грошей. А на якість їхньої роботи це не має впливати, просто вони будуть працювати інтенсивніше. Також до них буду більша увага суспільства прикута", – відповів Корнієнко.

Така відповідь не цілком задовольнила журналістів і ті перепитали: мовляв, цифра у 100 суддів "не зі стелі ж впала". "Вона обрахована кількістю справ", – коротко відповів Корнієнко. Мовляв, судді скаржилися на перевантаження, але "у них був час на всякі незрозумілі тусовки".

Антиреформаторське лобі в цій сфері дуже потужне. Але вони дуже забагато собі дозволяють. Ну що це таке, коли президента кудись запрошує голова Верховного Суду? – зазначив Олександр Корнієнко.

4 жовтня голова Верховного Суду Валентина Данішевська в інтерв'ю BBC зазначила, що хотіла б зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та поспілкуватися з ним. Однак "часу в нього поки що для голови Верховного Суду не знайшлося – хоч я бачила, що нещодавно він мав зустріч з Томом Крузом".

Чому такий ажіотаж навколо судової реформи?

Корнієнко пояснив так: "Можна не питати 100 людей, як пропонував президент. Можна ось вийти на Грушевського і запитати у трьох таксистів. Певен, кожен назве головною проблемою в країні війну, на друге місце поставить тарифи, а третім буде суд. Тому що в Україні немає чесного і справедливого суду".

Дивіться пряму мову Корнієнка (відео 24 каналу):

Коротко про зміни, передбачені законом 1008:

Зміни до закону про люстрацію.

► Розширення дії закону про очищення влади на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голову Державної судової адміністрації та їх заступників.

Зменшення кількості суддів Верховного Суду України.

► Зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з 200 до 100.

Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

► Кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12, призначатиме їх на 4 роки ВРП за результатами конкурсу.

Підстави для звільнення членів ВККС.

► Нові підстави для звільнення члена ВККС.

Важливо й те, що усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.

Детальніше: Рада ухвалила законопроєкт про суддів: що передбачає ініціатива Зеленського