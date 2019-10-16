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      Рада ухвалила законопроєкт про суддів: що передбачає ініціатива Зеленського

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      Верховна Рада ухвалила законопроєкт про судове врядування
      Верховна Рада ухвалила законопроєкт про судове врядування / ukrinform.ua

      Верховна Рада України у другому читанні ухвалила зміни до законів про суддівські органи. За ініціативу Президента України Володимира Зеленського проголосували 236 депутатів. Проти проголосували 66, ще 23 – утримались, а 62 – не голосували зовсім.

      Текст законопроєкту №1008 опублікований на сайті Верховної Ради України.

      До слова: Судова реформа від Зеленського: що пропонують у президента

      Президентська ініціатива пропонує одразу декілька законодавчих змін:

      • Зміни до закону про люстрацію:
        законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року і більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їх заступників;
      • Зменшення кількості суддів Верховного Суду України:
        ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні;
      • Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
        відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усі вони призначатимуться на 4 роки Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обиралися за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсменом та головою ДСАУ;
      • Підстави для звільнення членів ВККС:
        новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.

      У пояснювальній записці до законопроєкту Руслан Рябошапка, який на момент його реєстрації був заступником голови Офісу Президента, підкреслив, що його метою є комплексне врегулювання питань організації діяльності ВККС і ВРП.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Законодавство Судді Верховна Рада Президент України Вища рада правосуддя Офіс Президента Верховний суд України Руслан Рябошапка
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