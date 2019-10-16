Рада приняла законопроект о судьях: что предусматривает инициатива Зеленского

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла изменения в законы о судейских органах. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 236 депутатов. Против проголосовали 66, еще 23 – воздержались, а 62 – не голосовали вовсе.

Текст законопроекта №1008 опубликован на сайте Верховной Рады Украины. К слову: Судебная реформа от Зеленского: что предлагают у президента Президентская инициатива предлагает сразу несколько законодательных изменений: Изменения в закон о люстрации:

законопроект предусматривает расширение действия закона об очищении власти на людей, которые в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации и их заместителей;

законопроект предусматривает расширение действия закона об очищении власти на людей, которые в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации и их заместителей; Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:

принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни;

принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни; Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:

отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Все они будут назначаться на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Хотя раньше по несколько членов избирались по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсменом и председателем ГСАУ;

отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Все они будут назначаться на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Хотя раньше по несколько членов избирались по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсменом и председателем ГСАУ; Основания для увольнения членов ВККС:

новый закон определяет такие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность выполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушения требований в области предупреждения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения. В пояснительной записке к законопроекту Руслан Рябошапка, который на момент его регистрации был заместителем председателя Офиса Президента, подчеркнул, что его целью является комплексное урегулирование вопросов организации деятельности ВККС и ВРУ.