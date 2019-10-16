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      Рада приняла законопроект о судьях: что предусматривает инициатива Зеленского

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      Верховная Рада приняла законопроект о судебном управлении
      Верховная Рада приняла законопроект о судебном управлении / ukrinform.ua

      Верховная Рада Украины во втором чтении приняла изменения в законы о судейских органах. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 236 депутатов. Против проголосовали 66, еще 23 – воздержались, а 62 – не голосовали вовсе.

      Текст законопроекта №1008 опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

      К слову: Судебная реформа от Зеленского: что предлагают у президента

      Президентская инициатива предлагает сразу несколько законодательных изменений:

      • Изменения в закон о люстрации:
        законопроект предусматривает расширение действия закона об очищении власти на людей, которые в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации и их заместителей;
      • Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:
        принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни;
      • Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:
        отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Все они будут назначаться на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Хотя раньше по несколько членов избирались по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсменом и председателем ГСАУ;
      • Основания для увольнения членов ВККС:
        новый закон определяет такие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность выполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушения требований в области предупреждения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.

      В пояснительной записке к законопроекту Руслан Рябошапка, который на момент его регистрации был заместителем председателя Офиса Президента, подчеркнул, что его целью является комплексное урегулирование вопросов организации деятельности ВККС и ВРУ.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Судьи Верховная Рада Президент Украины Высший совет правосудия Офіс Президента Верховный суд Украины Руслан Рябошапка
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