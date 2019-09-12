Судова реформа від Зеленського: що пропонують у президента

У Верховній Раді прийняли одне з найважливіших рішень – крок до нової судової реформи. Проголосували документ у першому читанні. Слід зазначити, що саме до судової реформи минулої влади у експертів було найбільше претензій.

Реформу правосуддя своїм пріоритетом Володимир Зеленський називав ще під час президентської кампанії. Тоді на зустрічі з громадськістю він пообіцяв втілити в життя бачення активістів. Перезапустити органи, які очищали суди за Петра Порошенка, і звільнити всіх недоброчесних суддів.

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Верховна Рада взялась за це питання на другому тижні роботи.

Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконалення діяльності Вищої ради правосуддя. По-друге, пропонується скоротити кількість Верховного суду з 200 до 100,

– заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Обрані рік тому судді знову пройдуть переатестацію. Допомагати відсіяти недоброчесних в цьому процесі, як і в успішному конкурсі до Антикорупційного суду, будуть міжнародні експерти.

Те, що Зеленський пропонує ще раз переатестувати суддів Верховного суду на доброчесність – це добре. І дуже важливо, щоб суддями залишились саме доброчесні представники,

– наголосила експертка з реформи правосуддя ЦПК Галина Чижик.

А ще законопроєктом пропонується переобрати склад Вищої кваліфкомісії суддів України, яка і проводила переатестацію за попередньої влади. Водночас, у президента пропонують люструвати керівництво ВККС та Державної судової адміністрації. Така пропозиція обурює інші фракції.



Що передбачає законопроєкт Зеленського

"Голос" каже, що в документі записали зовсім не те, що обіцяв президент. Мовляв, це чергова імітація реформи.

Справді вводяться міжнародники, але чи мають вони вирішальний голос – ні. Представники міжнародних організацій просять дати час доопрацювати закон,

– сказав обранець від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Більше повноважень отримує Вища Рада правосуддя – орган уповноважений карати і звільняти суддів. При ній буде створена етична комісія, але їх перезапуск в реформі не передбачений. Вони мають самі себе очищати.

Відсутній один елемент пазлу всієї картини – Вища Рада правосуддя, теж має бути перезавантажена, бо вона є невід'ємним елементом забезпечення судочинства. ВККС добирає суддів і ВРП карає суддів,

– прокоментував правник, народний депутат попереднього скликання Леонід Ємець.

Цей склад Ради правосуддя відомий тим, що зберігав на посадах суддів, які репресували майданівців. Також, наприклад, не зміг відсторонити від посади одіозного голову окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Той нещодавно засвітився на плівках НАБУ. Тиснув на суддів, омбудсмена і керівників правоохоронних органів. Саме в етичній комісії Вищої Ради правосуддя і мають працювати міжнародні експерти. Євросоюз готовий їх делегувати лише, якщо вони матимуть вирішальний голос в ній, заявила представниця ЄС в Україні.

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Поки що таких важелів законопроєкт не передбачає, однак документ ще готуватимуть до другого читання.

"Профільний комітет дає нам шанс зараз. Таки дає шанс вибороти реальні повноваження для етичної комісії і щоб переважну роль під час прийняття таких рішень мали міжнародні експерти, які допомогли нам успішно сформувати Антикорупційний суд. На подання правок депутати мають два тижні. Після цього з документом працюватиме профільний комітет", – Галина Чижик.