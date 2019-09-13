Судебная реформа от Зеленского: что предлагают у президента

В Верховной Раде приняли одно из важнейших решений – шаг к новой судебной реформе. Проголосовали документ в первом чтении. Следует отметить, что именно к судебной реформе прошлой власти у экспертов было больше всего претензий.

Реформу правосудия своим приоритетом Владимир Зеленский называл еще во время президентской кампании. Тогда на встрече с общественностью он пообещал воплотить в жизнь видение активистов. Перезапустить органы, которые очищали суды при Петре Порошенко, и уволить всех нечестных судей.

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Верховная Рада взялась за этот вопрос на второй неделе работы.

Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствование деятельности Высшего совета правосудия. Во-вторых, предлагается сократить количество Верховного суда с 200 до 100,

– заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Избранные год назад судьи пройдут переаттестацию. Помогать отсеять недобросовестных в этом процессе, как и в успешном конкурсе в Антикоррупционный суд, будут международные эксперты.

То, что Зеленский предлагает еще раз переаттестовать судей Верховного суда на добропорядочность – это хорошо. И очень важно, чтобы судьями остались именно добропорядочные представители,

– отметила эксперт по реформе правосудия ЦПК Галина Чижик.

А еще законопроектом предлагается переизбрать состав Высшей квалифкомиссии судей Украины, которая и проводила переаттестацию при предыдущей власти. В то же время, у президента предлагают люстрировать руководство ВККС и Государственной судебной администрации. Такое предложение возмущает другие фракции.



Что предусматривает законопроект Зеленского

"Голос" говорит, что в документе записали совсем не то, что обещал президент. Мол, это очередная имитация реформы.

Действительно вводятся международники, но имеют ли они решающий голос – нет. Представители международных организаций просят дать время доработать закон,

– сказал избранник от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Больше полномочий получает Высший Совет правосудия – орган уполномочен наказывать и увольнять судей. При нем будет создана этическая комиссия, но их перезапуск в реформе не предусмотрен. Они должны сами себя очищать.

Отсутствует один элемент пазла всей картины – Высший Совет правосудия, тоже должен быть перезагружен, потому что он является неотъемлемым элементом обеспечения судопроизводства. ВККС добирает судей и ОРУ наказывает судей,

– прокомментировал юрист, народный депутат предыдущего созыва Леонид Емец.

Этот состав Совета правосудия известен тем, что сохранял на должностях судей, которые репрессировали майдановцев. Также, например, не смог отстранить от должности одиозного главу окружного админсуда Киева Павла Вовка. Тот недавно засветился на пленках НАБУ. Давил на судей, омбудсмена и руководителей правоохранительных органов. Именно в этической комиссии Высшего Совета правосудия и должны работать международные эксперты. Евросоюз готов их делегировать только, если они будут иметь решающий голос в нем, заявила представитель ЕС в Украине.

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Пока таких рычагов законопроект не предусматривает, однако документ еще будут готовить ко 2 чтению.

"Профильный комитет дает нам шанс сейчас. Таки дает шанс завоевать реальные полномочия для этической комиссии и чтобы превалирующую роль во время принятия таких решений имели международные эксперты, которые помогли нам успешно сформировать Антикоррупционный суд. На представление правок депутаты имеют две недели. После этого с документом будет работать профильный комитет", – Галина Чижик.