Це величезний стрибок вперед, – Шабунін про законопроєкти Зеленського щодо правосуддя

Останнім часом Верховна Рада просто вражає темпом та кількістю ухвалених законопроєктів. Зокрема велику увагу президент приділив боротьбі з корупцією. Почнемо з Антикорупційного суду, роботу якого могла бути заблокована трьома тисячами справ на кілька десятків суддів.

Запуск Антикорупційного суду

На кожну із семи колегій новоствореного суду мало звалитися по 500 справ. У кожній із цих справ треба призначити підготовчі засідання, на якому вирішуються формальні питання.

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За такого навантаження розгляд лише однієї справи займе щонайменше 4,5 роки. Президент подав простий законопроєкт, який розв'язує цю проблему. Згідно з ним, до Антикорупційного суду переходить лише приблизно 200 справ Національного антикорупційного бюро. Але повернімося до судової реформи, запропонованої Зеленським.

Нагадаємо, що за результатами опитувань, лише 1% українців повністю довіряє судам. Це найнижчий показник серед усіх гілок влади в Україні. "Реформа" останніх п'яти років не лише не розв'язав проблему – політичний та корупційний вплив на суди – а ще більше її законсервувала. Тиск на суддів через контрольовані Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів лише посилився.

Незалежний та справедливий суд – це один з основних запитів українців. Ба більше, інвестори визначають корумпований суд головною перепоною для розвитку економіки країни, яка безпосередньо впливає на нашу заможність.

Чи не найяскравішим доказом проваленої реформи є Окружний адміністративний суд Києва. Його судді забороняли протести на Хрещатику, чим санкціонували розгін протестувальників під час Революції Гідності. Вони знищували докази у справах Антикорупційного Бюро, поновлювали на посадах скандальних чиновників, визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку" і навіть заборонили перейменовувати УПЦ МП.



Окружний адміністративний суд Києва

Одіозні судді цього суду мали б бути звільнені, але ВККС і ВРП зберегли їх на посадах. Так само посади зберегли понад 70% суддів Майдану, а деякі навіть стали суддями нового Верховного Суду. Окрім того, суддями нового Верховного Суду стали особи, які ухвалювали політично мотивовані рішення, приховували свої статки, приватизовували службове житло тощо. Президентський законопроєкт передбачає повне перезавантаження Вищої кваліфкомісії суддів за участі міжнародних експертів.

Нова кваліфікаційна комісія складатиметься:



– з 12 членів, яких відбере комісія, наполовину сформована із міжнародних експертів, які формували Антикорупційний суд;

– членами ВККС зможуть стати правники, які мають 15 років професійного стажу та бездоганну репутацію;

– на членство не зможуть претендувати особи, які раніше були у ВККС та ВРП.

Також Зеленський пропонує створити етичну комісію, яка стежитиме за доброчесністю самих членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. До її складу входитимуть троє членів ВРП та троє міжнародних експертів. У разі, якщо комісія дійшла висновку про недоброчесність чи порушення професійної етики, вона рекомендуватиме звільнити таку людину.

Зміни у НАБУ

Останні дні було купа крику, що, мовляв, своїми зміни у Конституцію Зеленський бере під контроль НАБУ. Нагадаю, що ті зміни вписують у Конституцію право президента призначати та звільняти директора Антикорупційного бюро.

Розберімось. Не з'являється у президента ніякого контролю за НАБУ. У процедурі призначення та звільнення директора НАБУ нічого не змінюється. Відсутність у Конституції права президента призначати директора НАБУ якраз і було проблемою. Бо відповідно до закону президент це робить, а у Конституції цього не прописано.

Така ситуацію давала КСУ можливість вдарити по НАБУ. Зміни подані Зеленським розв'язують цю проблему і забирають навмисно закладену туди міну.



У президента не з'являється ніякого контролю за НАБУ

Сама ж процедура обрання директора НАБУ, як і процедура його звільнення, визначається профільним законом. У цей закон жодних змін не вноситься. Одночасно з цим Зеленський пропонує розв'язати дві серйозні проблеми, які обмежували роботу НАБУ.

НАБУ досі не має права здійснювати прослуховування і змушене робити це через СБУ. Це часто призводило до "злиття інформації" фігурантам справ, що, погодьтеся, значно ускладнює їх покарання. Президент пропонує надати НАБУ та ДБР право на самостійне зняття інформації з каналів зв'язку тобто прослуховування. Очевидно, що це підвищить і незалежність, і ефективність їх роботи.

І ще про одну проблему: НАБУ обирає таємних агентів відповідно до вимог законодавства про державну таємницю у закритому режимі, що, погодьтеся, логічно. Водночас профільний закон вимагає проведення публічних конкурсів. Що у частині таємних агентів – не логічно. Законопроєкт Зеленського розв'язує і цю проблему.

Підсумовуючи, у перший день роботи нової Ради Зеленський зареєстрував законопроєкти, які рятують антикорупційний суд від завалу, вирішують кілька серйозних проблем НАБУ і, що, найголовніше, запускають судову реформу.

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Наголошу, що у судовій реформі запропонованих змін не достатньо, але навіть подані президентом законопроєкти – величезний стрибок вперед і початок такої реформи.