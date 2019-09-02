Хто з депутатів нової Верховної Ради перебуває під слідством: справи, які призупинив Луценко

9 серпня пройшов перший день роботи нової Верховної Ради. Депутати попередньої скликання втратили мандати і нарешті стали "доторканими". Щонайменше шість ексдепутатів перебувають під слідством Національного антикорупційного бюро та антикорупційної прокуратури. Щодо цих красенів у НАБУ та САП розв'язуються руки.

Йдеться про Георгія Логвинського та Дениса Дзензерського з "Народного фронту", Богдана Дубневича та Валерія Іщенка з "БПП", безпартійного мажоритарника Костянтина Жеваго та "радикала" Сергія Скуратовського.

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На жаль, двоє фігурантів проваджень НАБУ потрапили до Ради знову. Наприклад, Ярославу Дубневичу з "БПП" вдалося знову отримати мандат, як мажоритарнику. Передаю гарячі вітання виборцям його округу з Львівщини. Як можна було його переобрати?!

Другий – Сергій Дунаєв, який потрапив до нової Ради за списками "Опозиційної платформи – За життя". Він взагалі може спати спокійно, адже у його справі у жовтні 2019 року банально спливає термін для покарання. Тобто, якщо навіть завтра вручити підозру, то у жовтні має бути вже судовий вирок, а це нереально.



Сергій Дунаєв

Нагадаю, що з Дунаєва хотіли зняти недоторканність через розслідування НАБУ про брехню у декларації. Втім, "за" зняття імунітету не набралася потрібна кількість голосів.

За законом, щоб вручити депутату підозру та арештувати його, необхідне рішення генпрокурора, який скеровує подання до Ради, та 226 голосів депутатів на кожну з цих дій.

У деяких справах вдалося направити такі подання, однак вони не набрали необхідну кількість голосів. Більшість же зависли на етапі підписання генпрокурором Юрієм Луценком. Як ви розумієте, не підписував він ці подання "совєршенно безвозмєздно".

В частині справ Холодницький, який є керівником антикорупційної прокуратури, навіть не передавав йому проєкти подання. Це справи різного калібру: від брехні в декларації до розкрадання десятків мільйонів наших податків.



Назар Холодницький

Центр протидії корупції вирішив нагадати провадження щодо нардепів, яких уже не захищатиме імунітет. Тепер покарати їх стало значно простіше. Було би бажання в нового генпрокурора.

Георгій Логвинський

Почнемо з провадження по ексдепутату Логвинському з "Народного Фронту". Справа "Золотого мандарину" стала відомою після "акваріумних плівок" з кабінету керівника САП Назара Холодницького.

НАБУ розслідує схему, у якій керівники Міністерства юстиції, ймовірно, домовившись з Логвинським, заволоділи нашими податками на суму 54,2 мільйона гривень, перерахувавши їх на фірму ТОВ "Золотой Мандарин Ойл".



Георгій Логвинський

НАБУ зібрали докази та разом з прокурором були готові вручати підозри. Тоді у справу незаконно втрутився Холодницький, передавши її іншому своєму ручному прокурору. Саме на "акваріумних плівках" керівник САП казав Логвинському, що повністю контролює ситуацію і йому немає за що перейматися.

Після цього справа "зависла". Очевидно, що нова група прокурорів не збирається пред'являти підозри. Більше того, заступник Холодницького Володимир Кривенко активно утилізує важливі докази.



Кривенко та Холодницький

Крім цього провадження, в НАБУ розслідують причетність нардепа Логвинського до заволодіння чужим майном на 40 мільйонів гривень, а також активами ПАТ "Банк Столиця".

Проте від 29 серпня, після втрати Логвинським депутатського імунітету, йому можуть загрожувати підозри. Утім, це залежить від рішень прокурорів САП або нового генпрокурора, який відіб’є Холодницькому і Ко бажання "кришувати" топкоруціонерів.

Денис Дзензерський

Справа НАБУ по ще одному "народнофронтівцю" Дзензерському стосується брехні в його декларації. Він виступив поручителем у низці кредитних справ. Кредити не віддавалися, тому нардеп став боржником "ВТБ Банк" і "Банк Кредит Дніпро" на загальну суму в майже 4 мільярди гривень.

Однак у деклараціях Дзензерського за 2015-2016 роки немає й згадки про мільярдні фінансові зобов'язання, які він, схоже і близько не збирався віддавати. А навіщо, якщо міністр МВС твій однопартієць? Це я про Авакова.

І в цій історії не обійшлося без проблем і з Холодницьким. Його прокурори спочатку взагалі закрили справу. Однак під суспільним тиском за деякий час її поновили, змінили прокурора та склали подання до Верховної Ради про зняття з Дзензерського недоторканності.



Денис Дзензерський

Однак на цьому все й закінчилося, бо Луценко повернув подання до САП через якісь відомі лише йому помилки. 29 серпня Дзензерський перестав бути народним депутатом, тож детективи і прокурори можуть спокійно вручати йому підозру в цій справі.

Костянтин Жеваго

У деклараціях за 2015-2016 роки Жеваго не зазначив, що є бенефіціарним власником компанії зі статутним капіталом понад мільярд гривень. Такий собі забудькуватий депутат.



Костянтин Жеваго

НАБУ та прокурори, зібравши докази, підготували подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з Жеваго. На цьому справа "зависла", бо Холодницький не відправив подання до генпрокурора.

Оскільки Жеваго втрачає мандат, то НАБУ та САП безперешкодно можуть вручити йому підозру без погоджень генпрокурора.

Сергій Скуратовський

Брехня у деклараціях нардепа стала підставою для розслідування НАБУ. Детективи встановили, що народний обранець не задекларував багатомільйонний бізнес своєї дружини.



Яхти Скуратовського

До речі, почало НАБУ цю справу після виходу журналістського розслідування про яхти родини Скуратовського загальною вартістю близько 10 мільйонів гривень.

Провівши обшуки, детективи знайшли інші факти брехні в декларації. Після цього подання про зняття недоторканності зі Скуратовського було готове, але Луценко повернув його назад до САП.

Брати Дубневичі

НАБУ розслідує по них декілька проваджень. Зокрема, це резонансна справа про розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу на суму 1,4 мільярда гривень.

Детективи з прокурорами САП вже закінчили розслідування стосовно топменеджерів Дубневичів, щодо останніх провадження триває. Зокрема, вдалося арештувати майно компаній Дубневичів. У рамках цієї газової справи САП та НАБУ підготували подання до Верховної Ради на Ярослава Дубневича, проте Луценко його повернув.



Брати Дубневичі

Крім того, в НАБУ є інша справа про розкрадання 93 мільйонів гривень на "Укрзалізниці". Тут також було подання на Ярослава Дубневича, яке знову через Луценка до Ради воно не потрапило.

А ще стосовно Богдана Дубневича НАЗК виявило порушення у декларації на понад 2 мільйони гривень. За законом, НАЗК має передати висновок до НАБУ для проведення розслідування.

Щодо Богдана проблем для НАБУ та САП вже не буде. Ярослав переобрався до нової Ради, тому для нього процедуру з поданнями доведеться повторювати.

Валерій Іщенко

НАБУ розслідувало розкрадання понад 20 млн грн "Укрзалізниці". Схема проста: держпідприємству продавали гвинти, болти і гайки за завищеними цінами.

Майже всі учасники цієї схеми отримали обвинувачення, їхні справи скеровані до суду. Окрім цього, детективи встановили, що одним із організаторів розкрадань є народний депутат Валерій Іщенко.

Від 2017 року щодо нього розслідується окрема справа. За версією слідства, нардеп контролював групу підприємств, які використовувалися у схемі. Проте подання на притягнення Іщенка загальмували прокурори САП.

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Втрата мандатів шістьма депутатами, які фігурують у справах НАБУ та САП, наочно покаже, де ставався збій у розслідуванні. Адже тепер ці люди втрачають імунітет і антикорупційним органам вже не потрібно чекати згоди Луценка, а потім ще 226 голосів в Раді.