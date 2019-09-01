Аваков утилізував корупційні справи, які зливав йому Холодницький: деталі

У листопаді 2018 року Центр протидії корупції почав збирати справи, які керівник САП Назар Холодницький зливав, рятуючи топ-корупціонерів від покарання. Зараз у цьому реєстрі більше 20 таких справ. Їх розслідування підлеглі Холодницького спершу вбивали власноруч, а після того, як ми публічно нагодували їх за це нечистотами, прокурори вигадали утилізувати справи через поліцію Авакова.

Прокурори Холодницьго допетрали, що безпідставно закривати гучні справи дуже болісно, тож вирішили їх просто позбуватися. Таким чином вони прибирали зі справи неконтрольованих детективів НАБУ.

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Нацполіція Авакова, як ви знаєте, високою результативністю розслідувань не відмитилася. На одного слідчого там припадає приблизно 300 справ. Звичайно, топ-корупціонерам простіше "вирішити" свої проблеми із слідчими поліції. Щей коли ними керує чорт – Аваков.



Арсен Аваков

Наприклад, контрабандист Вадим Альперін пропонував детективнам НАБУ 800 тисяч доларів лише за те, щоб ті передали справу в поліцію. Нагадаю, що детективи відмовилися, але Холодницький згодом справу перекваліфікував. "Совєршенно безвозмєздно", як ви розумієте.

Нацполіція Авакова відверто саботує не лише справи НАБУ, які таким чином утилізовують прокурори Холодницького. Згадайте, наприклад, непокараних замовників та організаторів вбивства Каті Гандзюк.

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Так само не покарані нападники на півсотні активістів та вбивці журналіста Павла Шеремета.

Згідно з законом поліція взагалі не має права займатися підслідними НАБУ справами. Лише цей факт є чудовим подарунком адвокатам топ-корупціонерів в суді. Тож лише сам факт передачі Холодницьким туди справ НАБУ є їх гарантованою стовідсотково утилізацією. Усе це призводить до того, що на рівні Нацполіції гучні корупційні справи тупо ховають.

Одна з них, наприклад, уже успішно закрита слідчим Національної поліції. Наведу кілька прикладів справ НАБУ, які Холодницький утилізував руками Аваківських поліцейських.

Справа "ВіЕйБі банку" Бахматюка

Наприклад, провадження щодо "ВіЕйБі банку" Бахматюка. 2014 року Націбанк видав йому державної підтримки на 1,2 мільярда гривень. Гроші мали піти на фінансове оздоровлення банку, аби він не збанкрутував і не втратив кошти вкладників.



Олег Бахматюк

Звичайно, гроші з банку Бахматюк вивів, а вкладники своїх коштів позбулися. Це стало предметом розслідування НАБУ. Підозри в цій справи мали отримати власне Бахматюк і, що важливіше, тодішній перший заступник голови Національного Банку – Олександр Писарук.

Спершу генпрокурор Юрій Луценко передав справу до Нацполіції, прямо наплювавши на Кримінально-процесуальний кодекс. До речі, щиро сподіваюся, що Луценко загремить за ґрати. Цього разу на довго.

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Все ж максимально просто: якщо у корупційній справі фігурує перший замголови Нацбанку, нею має займатися НАБУ разом із САП. Після передачі Холодницьким цієї справи, в поліції її дуже швидко "розслідували": вилучили важливі документи і закрили провадження.

Браво, Аваков! Браво Холодницький! Браво, чортяки! Вочевидь, ваше розслідування мало на меті не покарати Бахматюка і ко, а зоробити на знищені зібраних НАБУшниками доказів.

НАБУ розпочало окремо розслідувати факти махінації з кредитом Нацбанку, але і цього разу Холодницький "злив" і відправив її до поліції Авакова. Результат очікуваний – справу теж "успішно" закрили.



Назар Холодницький

Крадіжка через підриємство "Авангард"

Інша справа НАБУ про Бахматюка стосувалася крадіжки одного мільярда ста тисяч гривень наших податків через підриємство "Авангард". Детективи НАБУ встановили, що Бахматюк і Ко організували відшкодування собі фіктивного податку на додану вартість.

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Проте перший заступник Холодницького – Володимир Кривенко – і цю справу "совєршенно безвозмєздно" утилізував через Нацполіцію Авакова. В останній провели експертизу, яка начебто не підтвердила схему, і справу швиденько закрили.

Запрошення Холодницького

На днях керівник САП Назар Холодницький заявив, що готовий публічно обговорити кожну справу із нашого "Реєстру злитих ним справ". Разом із утилізованими через Авакова справами Бахматюка їх там уже 22. Ми вчетверте запрошуємо Холодницького до публічного обговорення кожної справи.

Попередні три рази Холодницький ховався під спідницю – то Авакова, то Луценка. Може хоч цього разу, Назарчику? Сподіваюся, що новообрана більшість Зеленського викине з посади не лише Луценка, а й Авакова з Холодницьким.

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