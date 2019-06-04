Арсен Аваков: что известно о министре внутренних дел Украины

Арсен Аваков уверенно держится за кресло министра внутренних дел уже пять лет. Хотя политика уже неоднократно пытались оттуда выгнать. Но он имеет прочные политические и деловые связи.

Арсену Авакову 55 лет. Родился в Баку, по национальности армянин. С 1966 постоянно живет в Украине, в Харькове. Имеет инженерное и экономическое образование.

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Начало бизнеса

В 1990 году в Харькове Аваков основал первое украинское АО "Инвестор". В 1992 году открыл коммерческий банк "Базис".

В середине 90-х Аваков занялся строительным бизнесом, создал компании "Инвестор Элит Сервис" и "КАРСТ-8".

Дебют в политике

В 2002 году становится членом исполкома в Харьковской областной администрации.

В президентской избирательной кампании 2004 года был заместителем руководителя Харьковского регионального штаба Виктора Ющенко.

В 2005 – получает кресло главы Харьковской ОГА, полученное при содействии Юлии Тимошенко и ее партии "Батькивщина". Ради этой должности в 2005-м он отказался от управления АКБ "Базис" и АО "Инвестор".

В 2009 году стал председателем Харьковской областной организации "За Украину!".

В 2010 назначен председателем Харьковской областной организации ВО "Батькивщина", хотя это решение поддержали далеко не все коллеги по партии.

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Уголовное дело

В 2010 году депутаты ХОГА выразили Авакову недоверие, в результате чего он был снят с должности губернатора.

В январе 2012 года против него возбуждают уголовное дело по статье "превышение власти и служебных полномочий". В его харьковских квартирах проводят обыски, а сам он бежит в Италию. Его объявляют в международный обыск.

Из Италии Аваков обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с просьбой закрыть его уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Министерское кресло

В декабре 2012 году Аваков вернулся в Украину и прошел в Верховную Раду VII созыва от блока "Батькивщина".

После кровавых событий Революции Достоинства в конце февраля 2014 года Авакова назначают министром внутренних дел в правительстве Арсения Яценюка.

Летом 2014 года он вышел из состава "Батькивщины" и вместе с Турчиновым, Яценюком, Пашинским, Парубием и другими политиками создал партию "Народный фронт".

В 2016 году Аваков сохранил свою министерскую должность и в новом правительстве во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Скандалы вокруг Авакова-министра

Впрочем, безупречной министерская работа Авакова не была.

Еще до похода в правительство, в 2006 году, журналистка Валентина Романенко обвинила его в том, что он является владельцем газовых скважин в Валковском районе Харьковской области. Аваков подал на нее в суд с требованием опровергнуть эту информацию и выиграл его.

В 2014 активисты "Правого сектора" обвинили Арсена Авакова в смерти Александра Музычко и требовали его отставки с поста министра МВД Украины. Ровненский городской совет объявил гибель Александра Музычко политическим убийством и призвала министра внутренних дел Арсена Авакова подать в отставку.

В том же году журналисты ТСН зафиксировали факт нарушения правил дорожного движения, который заключался в превышении скорости и ограничения движения на маршруте, которым двигался кортеж министра внутренних дел Украины.

А экс-советник президента России Путина Андрей Илларионов тогда заявил, что Арсен Аваков был одним из тех, кто своим бездействием и призывами не вмешиваться помогли России захватить Донецк, Луганск и присоединить Крым.

В 2015 году произошел конфликт между Арсеном Аваковым и тогдашним руководителем Одесской области Михаилом Саакашвили: министр пытался попасть в губернатора стаканом из-за того, что последний назвал его вором.

В 2016 году журнал "Новое Время" опубликовал свое расследование о том, как министр Аваков вернул все утраченные ранее бизнес-активы, еще и с помощью семьи активно зарабатывает на добыче газа, занижая его стоимость и "оптимизируя" налоги.

В 2017 году разразился громкий скандал, связанный с сыном Авакова - Александром, так называемое "дело о рюкзаках Авакова", сделка с закупкой для МВД, нанесещая ущерб государству на 14 млн гривен. Дело кончилось ничем.

В 2018 году, после убийства активистки Екатерины Гандзюк, украинское общество выдвинуло претензии к Авакову из-за затягивания расследования дела. А в 2019 годуАваков вместе с генпрокурором Юрием Луценко проигнорировали заседание ВСК по расследованию этого преступления.

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Влияние и политические связи

Но несмотря на попытки общества избавиться от Авакова, он обладает большим влиянием в украинской политике и бизнесе. В группу влияния министра входит 15-17 нардепов из фракции "Народный фронт". Среди них – бизнес-партнер Авакова Игорь Котвицкий, который в 15-м году вывел в оффшоры 40 миллионов долларов. Глава МВД также состоит в тесных контактах с олигархом Игорем Коломойским: именно последний "пропихнул" в министерство одиозного Илью Киву, сделав его советником Авакова. Глава МВД не напрямую влияет на политсилу "Национальный корпус". В ее состав в основном входят активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", отношение к которому Аваков тоже имеет.

Имеет также давних политических оппонентов – представителей Партии регионов. Особенно непримиримыми врагами Авакова называют харьковских регионалов Михаила Добкина, Геннадия Кернеса и Василия Салыгина, экс-главу Харьковского облсовета.

Семейный бизнес и состояние

Семья Авакова контролирует предприятия по реализации продуктов питания и транспортные компании. Бизнес, которым руководит его жена Инна и сын Александр (известный в связи с "делом о рюкзаках Авакова"), развивается очень успешно. Так, в 2017 году семья купила виллу на берегу Средиземного моря на 26 комнат. Покупку удалось осуществить через фирму Ferdico S.R.L., которую поглотила итальянская компания Avitalia S.R.L., принадлежащая министру. Сам Аваков заявил, что виллу в Италии его жена использует как "туристический проект".

Между тем Инне Аваковой удалось в конце 2017 года порядочно подзаработать. Вместе с Арсением Яценюком она продала свои акции "Эспрессо". За 40% своей доли в уставном капитале телеканала жена главы МВД получила от иностранной компании Atmosphere Entertainment почти 56 миллионов гривен. В целом она задекларировала 56 976 679 гривен дохода за 2017 год, а доходы ее мужа, согласно электронной декларации, составили 1 082 323 гривен.

В 2018-м, согласно декларации Авакова, он и его жена имеют в собственности большое количество ценных вещей, в частности, произведений искусства и антикварных изделий.

Заработную плату в 2018 году Аваков задекларировал в сумме 919 тысяч гривен, его жена – 3 миллиона 213 тысяч. Прочих доходов (дивидендов и процентов, зарплаты за работу по совместительству) – более 12 миллионов гривен вместе у обоих. Денежных активов супруги задекларировали значительно больше. У Авакова только в долларах – более 230 тысяч, у жены – более 425 тысяч.