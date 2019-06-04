Арсен Аваков: що відомо про міністра внутрішніх справ України

Арсен Аваков впевнено тримається за крісло міністра внутрішніх справ уже п'ять років, хоча політика вже неодноразово намагалися звідти витурити. Та він має міцні політичні і бізнесові зв'язки.

Біографія Арсена Авакова

Арсену Авакову 55 років. Народився у Баку, за національністю вірменин. З 1966 постійно мешкає в Україні, в Харкові. Має інженерну та економічну освіту.

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Початок бізнесу

У 1990 році в Харкові Аваков заснував перше українське АТ "Інвестор". У 1992 році відкрив комерційний банк "Базис".

В середині 90-х Аваков зайнявся будівельним бізнесом, створив компанії "Інвестор Еліт Сервіс" та "КАРСТ-8".

Дебют в політиці

У 2002 році стає членом виконкому в Харківській обласній адміністрації.

У президентській виборчій кампанії 2004 року був заступником керівника Харківського регіонального штабу Віктора Ющенка.

У 2005 – отримує крісло голови Харківської ОДА, отримане за сприяння Юлії Тимошенко та її партії "Батьківщина". Заради цієї посади у 2005-му він відмовився від управління АКБ "Базис" і АТ "Інвестор".

У 2009 році став головою Харківської обласної організації "За Україну!".

У 2010 призначений головою Харківської обласної організації ВО "Батьківщина", хоча це рішення підтримали далеко не всі колеги по партії.

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Кримінальна справа

У 2010 році депутати ХОДА висловили Авакову недовіру, внаслідок чого він був знятий з посади губернатора.

У січні 2012 проти нього порушують кримінальну справу за статтею "перевищення влади та службових повноважень". У його харківських квартирах проводять обшуки, а сам він тікає в Італію. Його оголошують у міжнародний обшук.

З Італії Аваков звернувся до тодішнього Генерального прокурора України Віктора Пшонки з проханням закрити його кримінальну справу у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Міністерське крісло

У грудні 2012 році Аваков повернувся в Україну і пройшов у Верховну Раду VII скликання від блоку "Батьківщина".

Після кривавих подій Революції Гідності в кінці лютого 2014 року Авакова призначають міністром внутрішніх справ в уряді Арсенія Яценюка.

Влітку 2014 року він вийшов зі складу "Батьківщини" та разом із Турчиновим, Яценюком, Пашинським, Парубієм та іншими політиками створив партію "Народний фронт".

У 2016 році Аваков зберіг свою міністерську посаду і в новому уряді на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Скандали довкола Авакова-міністра

Втім, бездоганною міністерська робота Авакова не була.

Ще до походу в уряд, у 2006 році, журналістка Валентина Романенко звинуватила його у тому, що він є власником газових свердловин у Валківському районі Харківської області. Аваков подав на неї до суду з вимогою спростувати цю інформацію та виграв його.

У 2014 активісти "Правого сектора" звинуватили Арсена Авакова у смерті Олександра Музичка і вимагали його відставки з посади міністра МВС України. Рівненська міська рада оголосила загибель Олександра Музичка політичним вбивством і закликала міністра внутрішніх справ Арсена Авакова подати у відставку.

Того ж року журналісти ТСН зафіксували факт порушення правил дорожного руху, що полягали в перевищенні швидкості і обмеження руху на маршруті, яким рухався кортеж міністра внутрішніх справ України.

А екс-радник президента Росії Путіна Андрій Ілларіонов тоді заявив, що Арсен Аваков був одним з тих, хто своєю бездіяльністю і закликами не втручатися допомогли Росії захопити Донецьк, Луганськ і приєднати Крим.

У 2015 стався конфлікт між Арсеном Аваковим та тодішнім керівником Одеської області Міхеілом Саакашвілі: міністр намагався поцілити у губернатора склянкою через те, що останній назвав його злодієм.

У 2016 журнал "Новое Время" опублікував своє розслідування про те, як міністр Аваков повернув усі втрачені раніше бізнес-активи, ще й за допомогою сім'ї активно заробляє на видобутку газу, занижуючи його вартість і "оптимізуючи" податки.

У 2017 році вибухнув гучний скандал, пов'язаний з сином Авакова – Олександром, так звана "справа про рюкзаки Авакова", оборудка з закупівлею для МВС, що завдала збитків державі на 14 мільйонів гривень. Справа закінчилася нічим.

У 2018 році, після вбивства активістки Катерини Гандзюк, українське суспільство мало претензії до Авакова через затягування розслідування справи. А у 2019 Аваков разом з генпрокурором Юрієм Луценком проігнорували засідання ТСК з розслідування цього злочину.

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Вплив і політичні зв'язки

Та попри намагання суспільства позбутися Авакова, він має неабиякий вплив в українській політиці та бізнесі. У групу впливу міністра входить 15-17 нардепів із фракції "Народний фронт". Серед них – бізнес-партнер Авакова Ігор Котвіцький, який у 15-му році вивів в офшори 40 мільйонів доларів. Глава МВС також має тісні контакти з олігархом Ігорем Коломойським: саме останній "пропхав" у міністерство одіозного Іллю Киву, зробивши його радником Авакова. Глава МВС не напряму впливає на політсилу "Національний корпус". До її складу переважно входять активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", стосунок до якого Аваков теж має.

Має також давніх політичних опонетів – представників Партії регіонів. Особливо непримиренними недругами Авакова називають харківських регіоналів Михайла Добкіна, Геннадія Кернеса і Василя Салигіна, екс-главу Харківської облради.

Родинний бізнес і статки

Сім'я Авакова контролює підприємства щодо реалізації продуктів харчування та транспортні компанії. Бізнес, яким керує його дружина Інна та син Олександр, розвивається дуже успішно. Так, у 2017 році родина купила віллу на березі Середземного моря на 26 кімнат. Покупку вдалося здійснити через фірму Ferdico S.R.L., яку поглинула італійська компанія Avitalia S.R.L., що належить міністру. Сам Аваков заявляв, що віллу в Італії його дружина використовує як "туристичний проект".

Між тим Інні Аваковій вдалося наприкінці 2017-го добряче підзаробити. Разом із Арсенієм Яценюком вона продала свої акції "Еспресо". За 40% своєї частки у статутному капіталі телеканалу дружина глави МВС отримала від іноземної компанії Atmosphere Entertainment майже 56 мільйонів гривень. Загалом вона задекларувала 56 976 679 гривень доходу за 2017 рік, а прибутки її чоловіка, згідно з електронною декларацією, становили 1 082 323 гривень.

У 2018-му, згідно з декларацією Авакова, він та його дружина мають у власності велику кількість цінних речей, зокрема, творів мистецтва та антикварних виробів.

Заробітної плати у 2018 Аваков задекларував 919 тисяч гривень, його дружина – 3 мільйони 213 тисяч. Інших доходів (дивідендів та процентів, зарплати за роботу по сумісництву) – більше 12 мільйонів гривень разом у обох. Грошових активів подружжя задекларувало значно більше. У Авакова лише в доларах – більше 230 тисяч, у дружини – більше 425 тисяч.