Яким буде склад нового Кабінету Міністрів: попередній список імен

Новим Прем’єр-міністром України став Олексій Гончарук, а до його уряду увійдуть низка нових людей. На своїх посадах залишаться лише міністр фінансів Оксана Маркарова та глава МВС Арсен Аваков.

Хто може увійти до нового Кабінету Міністрів? Читайте також: Новим прем'єр-міністром України став Олексій Гончарук Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;

Андрій Загороднюк – міністр оборони;

Денис Малюська – міністр юстиції. Дивіться також: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція