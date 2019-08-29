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      Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція

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      Засідання Верховної Ради 9 скликання – онлайн трансляція 29 серпня 2019
      Перше засідання Верховної Ради України / Колаж 24 Каналу

      Перше урочисте засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться о 10 годині. Тоді 224 новообрані народні депутати складуть присягу. Відкриє засідання та зачитає присягу найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".

      Перед першим засіданням Ради ІХ скликання нардепи від "Слуги народу" поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну на Михайлівській площі. Після цього вони пішки пройдуть до парламенту через вулицю Інститутську і Алею Героїв Небесної Сотні.

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      Наразі під будівлею парламенту збираються журналісти, багато правоохоронців. Окрім новообраних нардепів у парламенті будуть присутні Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністри, іноземні дипломати та гості.

      Верховна Ради ІХ скликання збирається на перше засідання: відео онлайн-трансляції

       

      Після урочистого відкриття Ради депутати складуть присягу, текст якої звучить:

      Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників.

      Тоді у сесійній залі Верховної Ради традиційно пролунає гімн України.

      Після складання присяги, глава підготовчої депутатської групи та лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков відкриє першу сесію парламенту ІХ скликання.

      Під час першого засідання депутати точно обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та формуватимуть Кабмін. Також заплановано голосування за приблизно 100 законів. 

      Які партії пройшли у Верховну Раду? 1. "Слуга народу" набрала 43,16% голосів виборців;
      2. "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;
      3. "Європейська Солідарність" – 8,18%
      4. ВО "Батьківщина" – 8,10%
      5. "Голос" – 5,82%.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ВО Батьківщина Європейська солідарність Слуга народу Дмитро Разумков Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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