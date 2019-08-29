Новим прем'єр-міністром України став Олексій Гончарук

Хто очолить новий уряд замість Володимира Гройсмана – одне з головних кадрових питань минулих тижнів – отримало відповідь у перший день роботи Верховної Ради ІХ скликання 29 серпня. За поданням Президента України Володимира Зеленського парламент погодив на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука (досі – заступника глави Офісу Президента з питань економічного розвитку та продовження реформ).

Гончарука Олексія Валерійовича обрали керівником уряду більшістю голосів народних депутатів. За нього проголосували 290 депутатів. Здебільшого мовиться про фракції "Слуга народу", "Голос" та "Батьківщина".

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Повний новий склад Кабінету Міністрів сформують найближчими днями. Кандидатуру ж Гончарука вніс до ВР президент Зеленський.



Гончарука на посаду Прем'єр-міністра України підтримала "Слуга народу"

Що відомо про Олексія Гончарука: коротка біографія

Освіта.

Це український юрист, адвокат, магістр права, доктор філософії у галузі права. У 2001 – 2006 роках навчався в Інституті права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, зараз є доцентом кафедри фінансового та банківського права у цьому ж закладі. Також закінчив Академію державного управління при Президентові України.

Політика.

До політики долучився у 2014 році – намагався (неуспішно) потрапити у парламент за списками партії "Сила людей". Працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

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У 2015 – 2019 роках був головою незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання". Це незалежна структура, яку фінансує Європейський Союз. Центр займається питаннями покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України.

Співпраця із Зеленським.

Після виборів Президента України 28 травня став частиною команди Володимира Зеленського. З 21 червня 2019 – член Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики (це дорадчі органи при президентові).



Як призначають уряд / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, раніше претендентами на посаду прем'єр-міністра України називали, окрім Олексія Гончарука, – Ігоря Уманського, Олега Устенка, Андрія Коболєва, Юрія Вітренка, Владислава Рашкована і навіть Олександра Данилюка.



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