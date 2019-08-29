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      Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

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      Алексей Гончарук новый премьер-министр Украины – 29 августа 2019
      Алексей Гончарук – глава Кабинета Министров Украины / biz.nv.ua

      В первый день работы новой Верховной Рады 29 августа на должность премьер-министра избрали Алексея Гончарука. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

      Гончарука Алексея Валерьевича избрали руководителем правительства большинством голосов народных депутатов. За него проголосовали 290 депутатов. В основном говорится о фракции "Слуга народа" (247), депутатская группа "За будущее" (22) и внефракционных депутатах (21).

      Важно! Новым главой Верховной Рады Украины стал Дмитрий Разумков из "Слуги народа"

      Полный новый состав Кабинета Министров сформируют в ближайшие дни.

      Гончарук
      Гончарука на должность Премьер-министра Украины поддержала "Слуга народа"

      Что известно об Алексее Гончаруке: краткая биография

      Образование.

      Это украинский юрист, адвокат, магистр права, доктор философии в отрасли права. В 2001 – 2006 годах учился в Институте права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, сейчас является доцентом кафедры финансового и банковского права в этом же заведении. Также окончил Академию государственного управления при Президенте Украины.

      Политика.

      К политике приобщился в 2014 году – пытался (безуспешно) попасть в парламент по спискам партии "Сила людей". Работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов, а впоследствии советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

      Алексей Гончарук: подробная биография премьер-министра Украины – в материале 24 канала.

      В 2015 – 2019 годах был главой независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования". Это независимая структура, которую финансирует Европейский Союз. Центр занимается вопросами улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.

      Сотрудничество с Зеленским.

      После выборов Президента Украины 28 мая стал частью команды Владимира Зеленского. С 21 июня 2019 – член Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (это совещательные органы при президенте).

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      Как назначают правительство / Инфографика 24 канала

      Заметим, ранее претендентами на должность премьер-министра Украины называли, кроме Алексея Гончарука, – Игоря Уманского, Олега Устенко, Андрея Коболева, Юрия Витренко, Владислава Рашкована и даже Александра Данилюка.

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      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
      Источник: 24 канал
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