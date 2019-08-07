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      Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины

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      Кто такой Алексей Гончарук - биография кандидата в премьер-министры Украины
      Алексей Гончарук / Facebook

      В окружении президента Зеленского давно ведут разговоры о кандидатах на должность премьер-министра. 24 канал предлагает ознакомиться с биографией одного из фаворитов на эту должность – Алексея Гончарука.

      Сейчас Гончарук занимает должность заместителя главы Офиса Президента по вопросам экономического развития и продолжения реформ.

      Важно: Кто будет премьер-министром: Арахамия озвучил "шорт-лист" от "Слуги народа"

      Наиболее вероятный глава фракции "Слуга народа" в новой Раде Давид Арахамия озвучил "шорт-лист" возможных кандидатов на должность Премьер-министра Украины, среди которых был Алексей Гончарук.

      Благосклонным к Гончаруку также является олигарх Игорь Коломойский, который считает его одним из двоих фаворитов в борьбе за кресло премьера.

      Итак, Алексей Гончарук – кто это?

      Образование

      Учился Алексей Гончарук в средней школе в небольшом городе Городня Черниговской области. В 2001 году поступил в Институт права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Там он получил степень магистра права.

      Затем Гончарук окончил Академию государственного управления при Президенте Украины и получил степень доктора философии права (кандитата наук). Является доцентом кафедры финансового и банковского права Института права имени Владимира Великого, где сам когда-то учился.

      Карьерный рост

      Алексей Гончарук с 2005 по 2008 год работал в киевской инвестиционной компании PRIOR-Invest, где возглавлял юридический отдел. Затем он основал юридическую фирму Constructive Lawyers, которая специализируется на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

      С 2009 года возглавил общественную организацию "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", выступающую за цивилизованный рынок строений, в котором учтены интересы всех игроков: местных жителей, государства, банков, но в первую очередь – частных инвесторов.

      Гончарук продолжил работать в этом направлении и стал заместителем генерального директора "Первой Украинской Индустриально-Инвестиционной Компании". Эта фирма также занимается инвестициями в строительство.

      Далее он возглавлял суд ОО "Независимый арбитражный суд". Эта организация является группой специалистов и экспертов в отрасли права, которая решает споры в гражданских и хозяйственных правоотношениях.

      гончарук олексій
      Алексей Гончарук / Фото из Facebook

      Политическая деятельность

      В 2014 году во время парламентских выборов был первым номером в списке партии "Сила людей". Впрочем, политсила не была популярна, поэтому с результатом 0,11% не получила ни одного места в Раде по спискам.

      Затем работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов, а впоследствии советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

      С 2015 по 2019 год был назначен на должность главы Независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования. Это независимая структура, которая имеет финансирование Европейского Союза. Деятельность центра направлена на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.

      К теме: У одного из кандидатов на кресло премьера увеличились шансы, – эксперт

      После выборов Президента Украины, 28 мая стал частью команды Зеленского и занял должность заместителя главы канцелярии Президента. С 21 июня его назначили членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Это совещательные органы при Президенте Украины, которые занимаются профильными вопросами.

      Заявления и новости

      Дефолт: Гончарук ранее говорил, что каждое заявление со стороны чиновников о дефолте делает Украину немного беднее. Поэтому он призвал не строить "экзотические сценарии", чтобы не отпугивать инвесторов.

      Сотрудничество с МВФ: политик считает, что Украина может заключить новую программу с Международным валютным фондом, рассчитанную на 3-4 года сотрудничества, уже к концу 2019 года. Он отметил, что для этого Украина должна отвечать определенным условиям.

      Сокращение министерств: Гончарук заявил, что "Слуга народа" думает над сокращением количества министерств. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних постов, – сказал он.

      Рейдерство: Юрист Гончарук сказал, что рейдерство – один из самых болезненных вопросов для бизнеса, поэтому указ Президента Зеленского об усилении ответственности за нарушение имущественных прав он встретил как реальный шаг, чтобы положить этому конец.

      Контрабанда: Гончарук выступает за полную смену кадров на украинской таможне. Особенно их команда делает упор на таможнях Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей, которые являются "центром контрабанды" на Западной Украине.

      Кредиты: Политик считает, что кредитование под 12-13% в гривне уже в следующем году – очень вероятный сценарий, поэтому призвал инвесторов "готовить бизнес-планы". Сейчас ставка в гривне по ипотеке составляет около 20% годовых.

       

       

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