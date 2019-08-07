Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины

В окружении президента Зеленского давно ведут разговоры о кандидатах на должность премьер-министра. 24 канал предлагает ознакомиться с биографией одного из фаворитов на эту должность – Алексея Гончарука.

Сейчас Гончарук занимает должность заместителя главы Офиса Президента по вопросам экономического развития и продолжения реформ.

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Наиболее вероятный глава фракции "Слуга народа" в новой Раде Давид Арахамия озвучил "шорт-лист" возможных кандидатов на должность Премьер-министра Украины, среди которых был Алексей Гончарук.

Благосклонным к Гончаруку также является олигарх Игорь Коломойский, который считает его одним из двоих фаворитов в борьбе за кресло премьера.

Итак, Алексей Гончарук – кто это?

Образование

Учился Алексей Гончарук в средней школе в небольшом городе Городня Черниговской области. В 2001 году поступил в Институт права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Там он получил степень магистра права.

Затем Гончарук окончил Академию государственного управления при Президенте Украины и получил степень доктора философии права (кандитата наук). Является доцентом кафедры финансового и банковского права Института права имени Владимира Великого, где сам когда-то учился.

Карьерный рост

Алексей Гончарук с 2005 по 2008 год работал в киевской инвестиционной компании PRIOR-Invest, где возглавлял юридический отдел. Затем он основал юридическую фирму Constructive Lawyers, которая специализируется на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

С 2009 года возглавил общественную организацию "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", выступающую за цивилизованный рынок строений, в котором учтены интересы всех игроков: местных жителей, государства, банков, но в первую очередь – частных инвесторов.

Гончарук продолжил работать в этом направлении и стал заместителем генерального директора "Первой Украинской Индустриально-Инвестиционной Компании". Эта фирма также занимается инвестициями в строительство.

Далее он возглавлял суд ОО "Независимый арбитражный суд". Эта организация является группой специалистов и экспертов в отрасли права, которая решает споры в гражданских и хозяйственных правоотношениях.



Алексей Гончарук / Фото из Facebook

Политическая деятельность

В 2014 году во время парламентских выборов был первым номером в списке партии "Сила людей". Впрочем, политсила не была популярна, поэтому с результатом 0,11% не получила ни одного места в Раде по спискам.

Затем работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов, а впоследствии советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

С 2015 по 2019 год был назначен на должность главы Независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования. Это независимая структура, которая имеет финансирование Европейского Союза. Деятельность центра направлена на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.

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После выборов Президента Украины, 28 мая стал частью команды Зеленского и занял должность заместителя главы канцелярии Президента. С 21 июня его назначили членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Это совещательные органы при Президенте Украины, которые занимаются профильными вопросами.

Заявления и новости

Дефолт: Гончарук ранее говорил, что каждое заявление со стороны чиновников о дефолте делает Украину немного беднее. Поэтому он призвал не строить "экзотические сценарии", чтобы не отпугивать инвесторов.

Сотрудничество с МВФ: политик считает, что Украина может заключить новую программу с Международным валютным фондом, рассчитанную на 3-4 года сотрудничества, уже к концу 2019 года. Он отметил, что для этого Украина должна отвечать определенным условиям.

Сокращение министерств: Гончарук заявил, что "Слуга народа" думает над сокращением количества министерств. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних постов, – сказал он.

Рейдерство: Юрист Гончарук сказал, что рейдерство – один из самых болезненных вопросов для бизнеса, поэтому указ Президента Зеленского об усилении ответственности за нарушение имущественных прав он встретил как реальный шаг, чтобы положить этому конец.

Контрабанда: Гончарук выступает за полную смену кадров на украинской таможне. Особенно их команда делает упор на таможнях Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей, которые являются "центром контрабанды" на Западной Украине.

Кредиты: Политик считает, что кредитование под 12-13% в гривне уже в следующем году – очень вероятный сценарий, поэтому призвал инвесторов "готовить бизнес-планы". Сейчас ставка в гривне по ипотеке составляет около 20% годовых.