Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України

В оточенні президента Зеленського давно ведуть розмови про кандидатів на посаду прем'єр-міністра. 24 канал пропонує ознайомитись із біографією одного з фаворитів на цю посаду – Олексія Гончарука.

Зараз Гончарук обіймає посаду заступника глави Офісу Президента з питань економічного розвитку та продовження реформ.

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Найімовірніший глава фракції "Слуга народу" у новій Раді Давід Арахамія озвучив "шорт-лист" можливих кандидатів на посаду Прем'єр-міністра України, серед яких був Олексій Гончарук.

Прихильним до Гончарука також є олігарх Ігор Коломойський, який вважає його одним з двох фаворитів у боротьбі за крісло прем'єра.

Отже, Олексій Гончарук – хто це?

Освіта

Навчався Олексій Гончарук у середній школі в невеликому місті Городня Чернігівської області. У 2001 році вступив до Інституту права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП). Там він отримав ступінь магістра права.

Потім Гончарук закінчив Академію державного управління при Президентові України та отримав ступінь доктора філософії права (кандитата наук). Є доцентом кафедри фінансового та банківського права Інституту права імені Володимира Великого, де сам колись навчався.

Кар'єрне зростання

Олексій Гончарук з 2005 по 2008 рік працював у київській інвестиційній компанії PRIOR-Invest, де очолював юридичний відділ. Потім він заснував юридичну фірму Constructive Lawyers, що спеціалізується на наданні юридичних послуг у сфері інвестування та фінансування будівництва нерухомості.

З 2009 року очолив громадську організацію "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам", що виступала за цивілізований ринок забудівель, у якому враховані інтереси всіх гравців: місцевих жителів, держави, банків, але першочергово – приватних інвесторів.

Гончарук продовжив працювати в цьому напрямі та став заступником генерального директора "Першої Української Індустріально-Інвестиційної Компанії". Ця фірма також займається інвестиціями у будівництво.

Далі він очолював суд ГО "Незалежний арбітражний суд". Ця організація є групою спеціалістів та експертів у галузі права, яка вирішує суперечки у цивільних та господарських правовідносинах.



Олексій Гончарук / Фото з Facebook

Політична діяльність

У 2014 році під час парламентських виборів був першим номером у списку партії "Сила людей". Утім, політсила не була популярна, тому з результатом 0,11% не отримала жодного місця у Раді за списками.

Потім працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

З 2015 по 2019 рік був призначений на посаду голови незалежного експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання. Це незалежна структура, яка має фінансування Європейського Союзу. Діяльність центру спрямована на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України.

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Після виборів Президента України, 28 травня став частиною команди Зеленського та обійняв посаду заступника голови Офісу Президента. З 21 червня його призначили членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики. Це дорадчі органи при Президентові України, що займаються профільними питаннями.

Заяви та новини

Дефолт: Гончарук раніше казав, що кожна заява з боку високопосадовців про дефолт робить Україну трохи біднішою. Тому він закликав не будувати "екзотичні сценарії", щоб не відлякувати інвесторів.

Співпраця з МВФ: Політик вважає, що Україна може укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом, розраховану на 3-4 роки співпраці, вже до кінця 2019 року. Він зазначив, що для цього Україна має відповідати певним умовам.

Скорочення міністерств: Гончарук заявив, що "Слуга народу" думає над скороченням кількості міністерств. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад, – сказав він.

Рейдерство: Юрист Гончарук сказав, що рейдерство – одне з найболючіших питань для бізнесу, тому указ Президента Зеленського про посилення відповідальності за порушення майнових прав він зустрів як реальний крок, щоб покласти цьому край.

Контрабанда: Гончарук виступає за повну зміну кадрів на українській митниці. Особливо їхня команда робить натиск на митницях Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей, які є "центром контрабанди" на Західній Україні.

Кредити: Політик вважає, що кредитування під 12-13% у гривні вже в наступному році – дуже вірогідний сценарій, тому закликав інвесторів "готувати бізнес-плани". Зараз ставка у гривнях за іпотекою скаладає близько 20% річних.