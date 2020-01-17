14:45
17 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хворий Кадиров. Путін замахнувся на святе
      Вєсті Кремля
      21:19, 16 січня
      Вєсті.UA: Скандальні "плівки Гончарука". Сюрприз від Укрзалізниці
      Вєсті.UA
      20:43, 16 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Гончарук написав заяву про відставку

      8319 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / Пресслужба Кабміну

      Глава Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент.

      Олексій Гончарук у фейсбуці написав, що він прийшов на посаду, аби виконувати програму президента.

      Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в Парламент,
      – заявив Гончарук.

      Раніше: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну: відео

      Глава Кабміну написав, що його команда – "команда порядних людей", а також запевнив, що на "топ-рівні в уряді корупції немає".

      Гончарук наголосив, що за кілька місяців досить складно знищити кримінальні схеми, але потрібно не зупинятися. Політик нагадав про злиті записи прослушки у його кабінеті. Він наголосив, що все відео "змонтоване з фрагментів записів нарад в уряді".

      Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків вигідно, щоб так виглядало. Але це не правда,
      – написав політик.

      За словами Гончарука, він написав заяву про відставку саме для того, аби забрати будь-які сумніви "нашої поваги та довіри до президента".

      Важливо! Згідно зі статтею 115 Конституції України прем'єр має подати заяву про відставку в парламент, а не президенту.

      Реакція Офісу Президента

      В Офісі Президента уже відреагували на заяву глави Кабміну Олексія Гончарука. У пресслужбі повідомили, що Зеленський розгляне заяву і про результати повідомлять окремо.

      Важливо! Володимир Зеленський заявляв, що усі члени його команди (Кабмін та Офіс Президента) перед тим, як вступити на ту чи іншу посаду написали заяви про відставку. Президент може підписати заяву у будь-яку хвилину, якщо вважатиме, що політик не справляється зі своїми обов'язками.

      Скандал із "прослушкою Гончарука": що треба знати

      15 січня у мережу злили неоднозначну розмову нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

      Важливо: "Слуги народу" звернулися до СБУ через прослушку Гончарука

      При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

      У Кабінеті міністрів спершу спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення, а перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко наголосив, що для відставки Гончарука немає підстав.

      Зверніть увагу! Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександ Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

      Що каже про це Дубінський: Дубінський відповів, чи він злив запис прослушки Гончарука у соцмережі

       

       

      Як відкрити ФОП в Україні 2020: детальна інструкція
      сьогодні
      87213
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Верховна Рада Новини України Скандал Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Торжество бесправия. Как Путин хочет изменить Конституцию
      Віталій Портников 672
      сьогодні , 10:43 Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра
      Ірина Кошанська 41432
      16 січня , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      737
      16 січня , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      10672
      сьогодні , 08:40 Путин от власти не уйдет
      Віктор Шендерович 1064
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук