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      "Слуги народу" звернулися до СБУ через прослушку Гончарука

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      Нардепи від "Слуги народу" звернулися до СБУ через "плівки Гончарука" / Getty Images

      Нардепи з фракції "Слуга народу" звернулися до СБУ через оприлюднення у мережі аудіозапису нібито розмови, одним із головних учасників якої є прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

      Наразі немає ніякої інформації про цілісність та достовірність плівок, про це заявила представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк, пише Укрінформ.

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      Шуляк зазначила, що аудіозаписи мають неабиякий резонанс у суспільстві. Нардепи від "Слуги народу" звернулися до СБУ для розслідування ситуації.

      Ми, група народних депутатів, звернулися до Служби безпеки України сьогодні для того, щоб вони організували всебічне дослідження для того, щоб встановити, по-перше, джерела походження такої інформації. По-друге - цілісність такої інформації, чи немає ознак монтажу чи втручання до звукової інформації, – сказала вона.

      При цьому депутатка наголосила, що найважливіше – встановити законність отримання цієї інформації. Шуляк вважає, що існує три шляхи отримання цієї інформації, якщо вона таки є достовірною. Перший із них – кримінальне розслідування, якого немає.

      "По-друге, в рамках контррозвідувальної діяльності. Про таку діяльність нам невідомо. І третє, найбільш неприємне, така інформація може бути достовірною, якщо вона була отримана незаконним способом при встановленні технічних засобів у приміщенні високопосадовців, де проводяться наради", – зазначила депутатка.

      Перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що для відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука немає підстав. Якщо б навіть парламент висловив прем’єру недовіру, то це було б порушенням Конституції.

      Скандал із "прослушкою Гончарука": основне

      15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

      Зверніть увагу! Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

      • Як стверджується, запис був зроблений 16 грудня, і в нараді брали участь, крім Гончарука, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів та інші.
      • В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.
      • При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

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      Водночас у соцмережах з'явилась інформація про те, що Гончарук нібито написав заяву на звільнення. Однак згодом Кабінет міністрів це спростував.  Сам Гончарук заявив, що проти команди президента і уряду "працює багато людей, яким хотілося, щоб нам нічого не вдалося".

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Олексій Гончарук Прослушка Гончарука Кабінет Міністрів України Слуга народу
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