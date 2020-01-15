У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну: відео

У мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової та міністра фінансів Оксани Маркарової.

Сторони обговорюють курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським. Відео розмови опублікував ютуб-канал "Как обмануть президента", а згодом пост з відео опублікував нардеп Олександр Дубінський у фейсбуці.

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Увага! Ми не можемо гарантувати достовірності запису, який опублікував ютуб-канал "Как обмануть президента".

Відео невідомі підписали так: "Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова збиралися на нараду до "тупого президента" Зеленського".

Загалом сторони радяться, що говорити Зеленському на зустрічі у середу, який цікавиться зміцненням курсу гривні і "звідки дірка у бюджеті".

Під час розмови нібито глава Кабміну Олексій Гончарук розповідає про побоювання українців щодо курсу гривні після президентських та парламентських виборів.

На початку року населення не вірило у гривню, бо гривня була слабшою, аніж мала бути. Потім після виборів всі розповідали, що гривня бахне за 50 і так далі. А що гривня зробила? Повернулася у той економічний стан, який має бути,

– зауважив Гончарук.

Далі глава Кабміну запевняє, що гривня почала зміцнюватися і "страхи людей не підтвердилися".

Під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Голова Кабміну уточнив, що примітивне означає "просте".

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Гончарук говорить також про те, що він погано розбирається в економіці. При цьому він очолює орган виконавчої влади, який, зокрема, займається економічною політикою та управляє об'єктами державної власності.

Також він обговорює проблему піраміди облігацій держпозики, переказуючи версії (які, за словами Гончарука, є в голові у Зеленського), що на ній заробляють чи Ротшильди, то чи Порошенко, чи то Маркарова з корупціонерами. Причому все це сказано в присутності самої Маркарової.

Запис закінчується на дискусії про макропоказники. Ймовірно, що згодом будуть опубліковані нові частини розмови.

Водночас на відео звук часто не збігається з титрами - як в окремих словах, так і за змістом.

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Невдовзі у мережу злили другу частину прослушки. У записі нібито беруть участь, крім Гончарука, Рожкової та Маркарової, міністр Тимофій Милованов, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб та заступниця очільника Офіса президента Юлія Ковалів.

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Ковалів повідомила згодом в соцмережах, що на записі не її голос.

Зауважимо, що на вечірнє засідання фракції Олексій Гончарук не прийшов. Телеграм-канал "Легитимный" повідомив, що Гончарук уже написав заяву про відставку і президент може "підписати його у будь-яку хвилину".

"Наше джерело повідомляє, що в Кабміні була прослушка, але Гончарук "молодий" і не здогадувався, що його можуть слухати", – мовиться у повідомленні.

У свою чергу в пресслужбі уряду цю інформацію заперечили.

Нардеп Дубінський у фейсбуці також опублікував відео з нібито розмовою політиків.

"Йду запитати, чи правда він вважає всіх нас іді***ми, а президента – примітивним. І чи дійсно в наступному році дірка в бюджеті збільшиться до 100 мільярдів гривень", – написав Дубінський.

Зверніть увагу! Останнім часом нардепи Олександр Дубінський та Максим Бужанський критикували чинний Кабінет Міністрів у соцмережах.