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      Фракція "Слуга народу" провела закрите засідання: деталі

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      "Слуги народу" зібралися на закрите засідання / Фото з відкритих джерел

      Увечері 15 грудня депутати "Слуги народу" зібрались на позачергове засідання фракції. Також на засіданні є присутніми усі міністри, натомість немає голови уряду Олексія Гончарука.

      Відсутність Гончарука вже підтвердила народна обраниця від "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі УНН. Також про це написали у своїх телеграм-каналах нардепи Олександр Дубінський і Максим Бужанський.

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      За словами Верещук, жодних мінстрів на засіданні немає, натомість Дубінський і Бужанський переконують, що ті все ж прибули.

      Верещук додала, що на засіданні фракції планували обговорювати захмарні преміальні працівників Кабміну, ринок землі та гральний бізнес.

      За інформацією журналіста "Української правди" Романа Кравця, під час засідання "слуги народу" вирішили відправити на доопрацювання законопроєкт про зміни до регламенту Ради. Також створити робочу групу з усіх фракцій для написання нового проєкту.

      Також Кравець сповістив, що далі за планом на засіданні виступатимуть керівники державних підприємств, які відчитуватимуться за свої зарплати.

      Джерело у фракції у коментарі "РБК-Україна" розповів, що на засіданні політсили також були присутніми голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв і очільник Укрпошти Ігор Смілянський. Вони власне і відповідали на запитання від нардепів про високі зарплати та премії.

      Телеграм-канал "УП. Off the record" пише, що "слуги народу" також вирішили не проводити позачергові засідання 24 та 31 січня. Призначати позачергове засідання наступного тижня не планують взагалі. Співрозмовник "РБК-Україна" пояснив, це пов'язано з тим, що зміни до Конституції в нинішньому вигляді не будуть відправляти до Конституційного суду. 

      Крім того, під час засідання відбулися сварки щодо Кабміну та його очільника Олексія Гончарука. Річ у тім, що у мережу злили нібито запис розмови прем’єра, під час якої він заявив, що "президент має примітивне розуміння економіки".

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      Депутати через це обурилися, а дехто навіть вдалися до нецензурної лексики. Водночас Бужанський і Дубінський навіть підбурюють колег висловити недовіру прем’єру. До них приєднався Олександр Куницький. Останній разом із Бужанським пішли шукати Гончарука. За їхньою інформацією, він мав бути в Офісі Президента, але там прем’єра парламентарі не знайшли.

      "Українська правда" з посиланням на джерела підкреслює, що більшість фракції є не готовою йти на відкриту конфронтацію з Гончаруком.

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Слуга народу
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