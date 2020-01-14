Зміни в уряді Гончарука: коли і кого з міністрів можуть звільнити

Президент Зеленський при призначенні уряду Гончарука поставив умову: пів року випробувального терміну. Кого з міністрів можуть звільнити і з яких причин, – у матеріалі 24 каналу.

Хто з нових міністрів у зоні ризику?

За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, оцінка діяльності та кадрові рішення щодо окремих керівників міністерств будуть. Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька в зоні ризику через конфлікти в цій інституції. Але, зауважує він, міністерство охорони здоров'я – порохова бочка. Там завжди скандали і суперечності. Мало хто з міністрів довго там затримувався. Виняток Уляна Супрун – і то в статусі тимчасово виконуючої обов'язки.

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Зоряну Скалецьку можуть звільнити / Фото УП

Політолог не виключає, що можуть бути претензії до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського через історію з високими преміями чиновників (міністр та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень – 24).



Зеленський обурився високими преміями міністра культури Бородянського і підлеглих / Фото Facebook

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На думку Фесенка, відставка віце-прем'єрів менш імовірна. Хоча можуть виникнути питання до віце-прем’єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

Михайло Федоров свій, але темпи діджіталізації не вражають. Робота йде, але більше працює міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Можливо, Федорова перекинуть на іншу посаду. Наприклад, в Офіс президента,

– говорить Володимир Фесенко.



Робота Михайла Федорова малопомітна / Фото Facebook

Також у зоні ризику можуть опинитися очільники міністерств із соціальної сфери. Там немає конфліктів і скандалів, але й помітної діяльності теж.

У соціальній сфері відсутні прориви і пропозиції щодо вирішення актуальних проблем. А треба займатися модернізацією соціальної політики. У нас традиційна проблема пільг. При призначенні міністра освіти не було враховано питання статусу. В Ганни Новосад проколів немає. Але вона дуже молодий міністр поруч із ректорами, академіками. Глава міністерства теж повинен мати певний статус,

– вважає Фесенко.

Водночас, на переконання експертів, претензії можуть бути насамперед до економічного блоку. Політексперт Петро Олещук зауважує: через проблеми з держбюджетом і курсом валют.

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Політолог Тарас Загородній вважає, що економічна політика міністра розвитку економіки Тимофія Милованова неефективна. Але більше проблем, за його словами, створює Нацбанк. Ревальвація гривні призвела до проблем у бюджеті, де закладений курс 27 гривень за долар. А багато платежів прив’язані до долару. Промисловці втратили 15% прибутку. Аграрії засівали поля, закуповуючи все по 27 гривень за долар, а збирали по 24. Будівельна сфера також прив’язана до долара.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський переконаний у протилежному.

Міністерство економіки, очолюване Тимофієм Миловановим, – за обсягом виконаної роботи одне з лідерів попри ускладнення. Але їм вдалося сформувати свій законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, знайти компромісний варіант. Крім того, багато зроблено у напрямку приватизації держпідприємств, – зазначив Вишлінський.

У кого з міністрів високі шанси залишитися в уряді?

За словами спостерігачів, ротації будуть дуже точковими. Один-два. Швидше за все, вони добровільно підуть у відставку. На переконання експертів, збережуть свою посаду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністриня фінансів Оксана Маркарова, які працювали раніше з Гройсманом.



Авакова точно не звільнять? / Фото Facebook

Як зазначає Володимир Фесенко, проявив себе віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Він активний і багато комунікує там, де цього не може зробити міністр зовнішньої політики Пристайко.

Коли і за яких умов пройдуть зміни в уряді?

На думку Володимира Фесенка, в кінці січня буде оцінка роботи міністрів, тоді варто очікувати кадрових рішень. До того ж, підкреслює політолог, на кадрові рішення впливатиме те, ким замінити міністрів. Якщо є надійний перший заступник, то це можливий варіант. А якщо немає, треба шукати людину на стороні.



Новий Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу

Водночас Петро Олещук переконаний, що ротація в уряді пройде не раніше весни. Крім того, додає експерт, соціально-суспільні настрої в суспільстві також відіграватимуть свою роль.

Сумнівно, що зміни в уряді відбуватимуться, поки не ухвалять найбільш важливі рішення. Продаж землі, зміни до трудового законодавства і щодо легалізації грального бізнесу. Це питання під контролем президента Зеленського, одна з його передвиборних оцінок. Той факт, що документ провалила Верховна Рада, Зеленський сприйняв болюче,

– зазначає Петро Олещук.