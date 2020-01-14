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      Разумков прокоментував заяви про "шалені премії" в Кабміні та підвищені зарплати нардепів

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      Рада має до Кабміну запитання через інформацію про премії / Getty Images

      Верховна Рада чекає від Кабінету міністрів прозвітувати про нарахування великих премій окремим міністрам та розповісти про причини таких нарахувань.

      Із відповідним зверненням до Кабміну звернувся голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання 14 січня.

      До теми: Скільки українцям обійшовся 1 нардеп у 2019 році: інфографіка

      Разумков запропонував 17 січня під час години запитань до уряду заслухати позицію міністрів та, ймовірно, прем’єр-міністра.

      Щодо преміювання окремих керівників різних установ та відомств. Думаю, що і мені як голові Ради, і вам як народним депутатам і як громадянам цієї держави дуже цікаво почути позицію щодо цих нарахувань і премій – наскільки вони відповідають дійсності, а якщо відповідають, то за що (нараховані – 24 канал),
      – сказав він.

      Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що звернувся до голови Верховної Ради, щоб викликати представників Кабміну та представників держпідприємств "на кавьор".

      "Ми вважаємо, що в країні, де середня зарплата така маленька, такі великі зарплати – ну, соромно просто. Коли пенсіонер 2 тисячі гривень отримує, а хтось півмільярда – то це просто неприйнятно", – зазначив Арахамія. 

      Про які "шалені премії" мова?Керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати – таку інформацію на початку січня поширювали ЗМІ та підтверджували декларації чиновників. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.
      Топ-менеджери "Нафтогазу" мають отримати премію у 700 мільйонів гривень. Це 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".

      Про зарплати народним депутатам

      Разумов також заявив, що інформація про підвищення заробітної плати народних депутатів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності. Її напередодні поширили низка ЗМІ. 

      Тільки що звертався до апарату, мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати народних депутатів, однак вона не відповідає тим цифрам, які пишуть в ЗМІ: про 100 тисяч, десь я читав про 150 тисяч гривень. Зміна заробітної плати становить близько трьох тисяч гривень і пов'язане воно з підвищенням прожиткового мінімуму,
      – заявив глава Верховної Ради. 

      Про підвищення зарплати нардепам колишній віцепрем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. Він заявив, що зарплата народних депутатів з 1 січня буде збільшена в 2,5 рази – до 100 тисяч гривень. Також він заявив, що підвищення зарплат для топ-чиновників склало 3,5-5 разів.

      Водночас Арахамія не знає, на яку суму проіндексують зарплати нардепів. Він прогнозує, що це буде "менше, ніж 3-4% від загальної суми зарплати". 

      скільки українці витратили на роботу ради інфографіка 24 канал
      Скільки українці витратили на роботу Ради у 2019 році / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Новини політики Верховна Рада Дмитро Разумков Кабінет Міністрів України
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