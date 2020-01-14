Разумков прокомментировал слова о "безумных премиях" в Кабмине и повышенных зарплатах депутатов

Верховная Рада ожидает от Кабинета министров отчета о начислении больших премий отдельным министрам и рассказа о причинах таких начислений.

С соответствующим обращением к Кабмину обратился председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания 14 января.

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Разумков предложил 17 января во время часа вопросов к правительству заслушать позицию министров и, вероятно, премьер-министра.

О премировании отдельных руководителей различных учреждений и ведомств. Думаю, что и мне как председателю Рады, и вам как народным депутатам и как гражданам этого государства очень интересно услышать позицию относительно этих начислений и премий – насколько они соответствуют действительности, а если соответствуют, то за что (начислены – 24 канал),

– сказал он.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что обратился к председателю Верховной Рады, чтобы вызвать представителей Кабмина и представителей госпредприятий "на ковер".

"Мы считаем, что в стране, где средняя зарплата такая маленькая, такие большие зарплаты – ну, стыдно просто. Когда пенсионер 2 тысячи гривен получает, а кто-то полмиллиарда – то это просто неприемлемо", – отметил Арахамия.

О каких "безумных премиях" речь? Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты – такую информацию в начале января распространяли СМИ и подтверждали декларации чиновников. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.



Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить премию в 700 миллионов гривен. Это 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

О зарплатах народным депутатам

Разумов также заявил, что информация о повышении заработной платы народных депутатов до 100 тысяч гривен не соответствует действительности. Ее накануне распространил ряд СМИ.

Только что обращался в аппарат, мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: 100 тысяч, где-то я читал о 150 тысячах гривен. Изменение заработной платы составляет около трех тысяч гривен и связано оно с повышением прожиточного минимума,

– заявил глава Верховной Рады.

О повышении зарплаты нардепам заявил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. Он сказал, что зарплата народных депутатов с 1 января будет увеличена в 2,5 раза – до 100 тысяч гривен. Также он заявил, что повышение зарплат для топ-чиновников было в 3,5-5 раз.

В то же время Арахамия не знает, на какую сумму проиндексируют зарплаты нардепов. Он прогнозирует, что это будет "менее чем 3-4% от общей суммы зарплаты".



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