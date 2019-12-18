В 2019 году государство потратило на работу Рады более 3 миллиардов гривен
Верховная Рада приняла постановление о смете своего аппарата и собственной деятельности за 2019 год. В целом работа народных избранников в этом году обошлась государственному бюджету в более чем 3 миллиарда гривен. Сюда вошли зарплаты депутатов и аппарата Рады, а также льготы для парламентариев.
Общая стоимость сметы Рады за год составляет 1 миллиард 970 миллионов 346 тысяч 700 гривен, а еще 1 миллиард 74 миллиона 337 тысяч – ушло на законодательную деятельность депутатов.
К слову: Официальные издания опубликовали государственный бюджет на 2020 год
Расходы предусматривает смету
- Оплата труда депутатов – 605 миллионов 574 тысячи гривен;
- Оплата труда работников аппарата Совета – 724 миллиона 595 тысяч гривен;
- Социальное обеспечение депутатов – 283 миллиона 36 тысяч гривен;
- Расходы на управление делами Рады – 552 миллиона 331 тысяча гривен;
- Расходы на автобазу – 93 миллиона 87 тысяч гривен;
- Институт законодательства – 20 миллионов 312 тысяч гривен;
- Управление административными зданиями – 144 миллиона 556 тысяч гривен;
- Столовая Верховной Рады – 2 миллиона 576 тысяч гривен;
- Телеканал "Рада" – 44 миллиона 331 тысяча гривен;
- Газета "Голос Украины" – 16 миллионов гривен.
Сколько государство тратило на льготы одного депутата
- Расходы на проезд – 7 тысяч 500 гривен в месяц, или 90 тысяч в год;
- Канцелярские принадлежности – 1 тысяча 278 гривен в год;
- Телефонные разговоры – 489 гривен в месяц или 4 тысячи 890 гривен за 10 месяцев
- Командировки помощников в округа – 800 гривен в месяц;
- Затраты на помещения в избирательных округах – 169 гривен в месяц, но 2 тысячи за год;
- Аренда жилья – 237 тысяч 250 гривен в год.
К слову, смета Верховной Рады не предусматривает расходов на оплату деятельности партий, которые прошли в парламент или преодолели 2% барьер. Эти расходы из государственного бюджета рассчитываются отдельно.