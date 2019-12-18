В 2019 году государство потратило на работу Рады более 3 миллиардов гривен

Верховная Рада приняла постановление о смете своего аппарата и собственной деятельности за 2019 год. В целом работа народных избранников в этом году обошлась государственному бюджету в более чем 3 миллиарда гривен. Сюда вошли зарплаты депутатов и аппарата Рады, а также льготы для парламентариев.

Общая стоимость сметы Рады за год составляет 1 миллиард 970 миллионов 346 тысяч 700 гривен, а еще 1 миллиард 74 миллиона 337 тысяч – ушло на законодательную деятельность депутатов.

К слову: Официальные издания опубликовали государственный бюджет на 2020 год

Расходы предусматривает смету

Оплата труда депутатов – 605 миллионов 574 тысячи гривен;

– 605 миллионов 574 тысячи гривен; Оплата труда работников аппарата Совета – 724 миллиона 595 тысяч гривен;

– 724 миллиона 595 тысяч гривен; Социальное обеспечение депутатов – 283 миллиона 36 тысяч гривен;

– 283 миллиона 36 тысяч гривен; Расходы на управление делами Рады – 552 миллиона 331 тысяча гривен;

– 552 миллиона 331 тысяча гривен; Расходы на автобазу – 93 миллиона 87 тысяч гривен;

– 93 миллиона 87 тысяч гривен; Институт законодательства – 20 миллионов 312 тысяч гривен;

– 20 миллионов 312 тысяч гривен; Управление административными зданиями – 144 миллиона 556 тысяч гривен;

– 144 миллиона 556 тысяч гривен; Столовая Верховной Рады – 2 миллиона 576 тысяч гривен;

– 2 миллиона 576 тысяч гривен; Телеканал "Рада" – 44 миллиона 331 тысяча гривен;

– 44 миллиона 331 тысяча гривен; Газета "Голос Украины" – 16 миллионов гривен.

Сколько государство тратило на льготы одного депутата

Расходы на проезд – 7 тысяч 500 гривен в месяц, или 90 тысяч в год;

– 7 тысяч 500 гривен в месяц, или 90 тысяч в год; Канцелярские принадлежности – 1 тысяча 278 гривен в год;

– 1 тысяча 278 гривен в год; Телефонные разговоры – 489 гривен в месяц или 4 тысячи 890 гривен за 10 месяцев

– 489 гривен в месяц или 4 тысячи 890 гривен за 10 месяцев Командировки помощников в округа – 800 гривен в месяц;

– 800 гривен в месяц; Затраты на помещения в избирательных округах – 169 гривен в месяц, но 2 тысячи за год;

– 169 гривен в месяц, но 2 тысячи за год; Аренда жилья – 237 тысяч 250 гривен в год.

К слову, смета Верховной Рады не предусматривает расходов на оплату деятельности партий, которые прошли в парламент или преодолели 2% барьер. Эти расходы из государственного бюджета рассчитываются отдельно.