14:47
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      В 2019 году государство потратило на работу Рады более 3 миллиардов гривен

      50 Читати новину українською
      На обеспечение работы Верховной Рады в 2019 году Украина потратила почти 3 миллиарда гривен / fakty.com.ua

      Верховная Рада приняла постановление о смете своего аппарата и собственной деятельности за 2019 год. В целом работа народных избранников в этом году обошлась государственному бюджету в более чем 3 миллиарда гривен. Сюда вошли зарплаты депутатов и аппарата Рады, а также льготы для парламентариев.

      Общая стоимость сметы Рады за год составляет 1 миллиард 970 миллионов 346 тысяч 700 гривен, а еще 1 миллиард 74 миллиона 337 тысяч – ушло на законодательную деятельность депутатов.

      К слову: Официальные издания опубликовали государственный бюджет на 2020 год

      Расходы предусматривает смету

      • Оплата труда депутатов – 605 миллионов 574 тысячи гривен;
      • Оплата труда работников аппарата Совета – 724 миллиона 595 тысяч гривен;
      • Социальное обеспечение депутатов – 283 миллиона 36 тысяч гривен;
      • Расходы на управление делами Рады – 552 миллиона 331 тысяча гривен;
      • Расходы на автобазу – 93 миллиона 87 тысяч гривен;
      • Институт законодательства – 20 миллионов 312 тысяч гривен;
      • Управление административными зданиями – 144 миллиона 556 тысяч гривен;
      • Столовая Верховной Рады – 2 миллиона 576 тысяч гривен;
      • Телеканал "Рада" – 44 миллиона 331 тысяча  гривен;
      • Газета "Голос Украины" – 16 миллионов гривен.

      Сколько государство тратило на льготы одного депутата

      • Расходы на проезд – 7 тысяч 500 гривен в месяц, или 90 тысяч в год;
      • Канцелярские принадлежности – 1 тысяча 278 гривен в год;
      • Телефонные разговоры – 489 гривен в месяц или 4 тысячи 890 гривен за 10 месяцев
      • Командировки помощников в округа – 800 гривен в месяц;
      • Затраты на помещения в избирательных округах – 169 гривен в месяц, но 2 тысячи за год;
      • Аренда жилья – 237 тысяч 250 гривен в год.

      К слову, смета Верховной Рады не предусматривает расходов на оплату деятельности партий, которые прошли в парламент или преодолели 2% барьер. Эти расходы из государственного бюджета рассчитываются отдельно.

      Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
      сегодня
      12447
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Зарплата Бюджет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:14 Депутатов лишили неприкосновенности: как будут наказывать избранников
      Ірина Поліщук 625
      сегодня , 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
      Вероніка Климська 105
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      113
      сегодня , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 163
      сегодня , 11:52 Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
      Світлана Попова 652
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук