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      У 2019 році держава витратила на роботу Ради понад 3 мільярди гривень

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      На забезпечення роботи Верховної Ради у 2019 році Україна витратила майже 3 мільярди гривень / fakty.com.ua

      Верховна Рада ухвалила постанову про кошторис свого апарату та власної діяльності за 2019 рік. Загалом робота народних обранців у цьому році обійшлася державному бюджету у понад 3 мільярди гривень. Сюди увійшли зарплати депутатів і апарату Ради, а також пільги для парламентарів.

      Загальна вартість кошторису апарату Ради за рік становить 1 мільярд 970 мільйонів 346 тисяч 700 гривень, а ще 1 мільярд 74 мільйони 337 тисяч – пішло на законодавчу діяльність депутатів. Такий кошторис підтримали 326 народних обранців.

      До слова: Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік

      Які витрати передбачає кошторис

      • Оплата праці депутатів – 605 мільйонів 574 тисячі гривень;
      • Оплата роботи працівників апарату Ради – 724 мільйони 595 тисяч гривень;
      • Соціальне забезпечення депутатів – 283 мільйони 36 тисяч гривень;
      • Витрати на управління справами Ради – 552 мільйони 331 тисяча гривень;
      • Витрати на автобазу – 93 мільйони 87 тисяч гривень;
      • Інститут законодавства – 20 мільйонів 312 тисяч гривень;
      • Управління адміністративними будинками – 144 мільйони 556 тисяч гривень;
      • Їдальня Верховної Ради – 2 мільйони 576 тисяч гривень;
      • Телеканал "Рада" – 44 мільйони 331 тисяча гривень;
      • Газета "Голос України" – 16 мільйонів гривень.

      Скільки держава витрачала на пільги одного депутата

      • Витрати на проїзд – 7 тисяч 500 гривень на місяць, або 90 тисяч у рік;
      • Канцелярське приладдя – 1 тисяча 278 гривень у рік;
      • Телефонні розмови – 489 гривень у місяць або 4 тисячі 890 гривень за 10 місяців;
      • Відрядження помічників в округи – 800 гривень на місяць;
      • Витрати на приміщення у виборчих округах – 169 гривень на місяць, але 2 тисячі за рік;
      • Оренда житла – 237 тисяч 250 гривень на рік.

      До слова, кошторис Верховної Ради не передбачає витрат на оплату діяльності партій, які пройшли в парламент або здолали 2% бар'єр. Ці витрати з державного бюджету вираховуються окремо.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Бюджет Зарплата
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