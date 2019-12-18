У 2019 році держава витратила на роботу Ради понад 3 мільярди гривень
Верховна Рада ухвалила постанову про кошторис свого апарату та власної діяльності за 2019 рік. Загалом робота народних обранців у цьому році обійшлася державному бюджету у понад 3 мільярди гривень. Сюди увійшли зарплати депутатів і апарату Ради, а також пільги для парламентарів.
Загальна вартість кошторису апарату Ради за рік становить 1 мільярд 970 мільйонів 346 тисяч 700 гривень, а ще 1 мільярд 74 мільйони 337 тисяч – пішло на законодавчу діяльність депутатів. Такий кошторис підтримали 326 народних обранців.
До слова: Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік
Які витрати передбачає кошторис
- Оплата праці депутатів – 605 мільйонів 574 тисячі гривень;
- Оплата роботи працівників апарату Ради – 724 мільйони 595 тисяч гривень;
- Соціальне забезпечення депутатів – 283 мільйони 36 тисяч гривень;
- Витрати на управління справами Ради – 552 мільйони 331 тисяча гривень;
- Витрати на автобазу – 93 мільйони 87 тисяч гривень;
- Інститут законодавства – 20 мільйонів 312 тисяч гривень;
- Управління адміністративними будинками – 144 мільйони 556 тисяч гривень;
- Їдальня Верховної Ради – 2 мільйони 576 тисяч гривень;
- Телеканал "Рада" – 44 мільйони 331 тисяча гривень;
- Газета "Голос України" – 16 мільйонів гривень.
Скільки держава витрачала на пільги одного депутата
- Витрати на проїзд – 7 тисяч 500 гривень на місяць, або 90 тисяч у рік;
- Канцелярське приладдя – 1 тисяча 278 гривень у рік;
- Телефонні розмови – 489 гривень у місяць або 4 тисячі 890 гривень за 10 місяців;
- Відрядження помічників в округи – 800 гривень на місяць;
- Витрати на приміщення у виборчих округах – 169 гривень на місяць, але 2 тисячі за рік;
- Оренда житла – 237 тисяч 250 гривень на рік.
До слова, кошторис Верховної Ради не передбачає витрат на оплату діяльності партій, які пройшли в парламент або здолали 2% бар'єр. Ці витрати з державного бюджету вираховуються окремо.