У 2019 році держава витратила на роботу Ради понад 3 мільярди гривень

Верховна Рада ухвалила постанову про кошторис свого апарату та власної діяльності за 2019 рік. Загалом робота народних обранців у цьому році обійшлася державному бюджету у понад 3 мільярди гривень. Сюди увійшли зарплати депутатів і апарату Ради, а також пільги для парламентарів.

Загальна вартість кошторису апарату Ради за рік становить 1 мільярд 970 мільйонів 346 тисяч 700 гривень, а ще 1 мільярд 74 мільйони 337 тисяч – пішло на законодавчу діяльність депутатів. Такий кошторис підтримали 326 народних обранців.

До слова: Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік

Які витрати передбачає кошторис

Оплата праці депутатів – 605 мільйонів 574 тисячі гривень;

– 605 мільйонів 574 тисячі гривень; Оплата роботи працівників апарату Ради – 724 мільйони 595 тисяч гривень;

– 724 мільйони 595 тисяч гривень; Соціальне забезпечення депутатів – 283 мільйони 36 тисяч гривень;

– 283 мільйони 36 тисяч гривень; Витрати на управління справами Ради – 552 мільйони 331 тисяча гривень;

– 552 мільйони 331 тисяча гривень; Витрати на автобазу – 93 мільйони 87 тисяч гривень;

– 93 мільйони 87 тисяч гривень; Інститут законодавства – 20 мільйонів 312 тисяч гривень;

– 20 мільйонів 312 тисяч гривень; Управління адміністративними будинками – 144 мільйони 556 тисяч гривень;

– 144 мільйони 556 тисяч гривень; Їдальня Верховної Ради – 2 мільйони 576 тисяч гривень;

– 2 мільйони 576 тисяч гривень; Телеканал "Рада" – 44 мільйони 331 тисяча гривень;

– 44 мільйони 331 тисяча гривень; Газета "Голос України" – 16 мільйонів гривень.

Скільки держава витрачала на пільги одного депутата

Витрати на проїзд – 7 тисяч 500 гривень на місяць, або 90 тисяч у рік;

– 7 тисяч 500 гривень на місяць, або 90 тисяч у рік; Канцелярське приладдя – 1 тисяча 278 гривень у рік;

– 1 тисяча 278 гривень у рік; Телефонні розмови – 489 гривень у місяць або 4 тисячі 890 гривень за 10 місяців;

– 489 гривень у місяць або 4 тисячі 890 гривень за 10 місяців; Відрядження помічників в округи – 800 гривень на місяць;

– 800 гривень на місяць; Витрати на приміщення у виборчих округах – 169 гривень на місяць, але 2 тисячі за рік;

– 169 гривень на місяць, але 2 тисячі за рік; Оренда житла – 237 тисяч 250 гривень на рік.

До слова, кошторис Верховної Ради не передбачає витрат на оплату діяльності партій, які пройшли в парламент або здолали 2% бар'єр. Ці витрати з державного бюджету вираховуються окремо.