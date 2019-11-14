Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік

Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт Державного бюджету України на 2020 рік. За це рішення проголосували 280 депутатів.

Проєкт держбюджету-2020 подали у парламент 15 жовтня і вже 18 жовтня нардепи проголосували за нього у першому читанні. Після цього його направили на доопрацювання у Кабмін, де внесли деякі правки. 5 листопада прем'єр-мініст Олексій Гончарук презентував проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання.

Головне: Проєкт Держбюджету-2020: основні цифри

За ухвалення закону у цілому проголосували 280 парламентарів за мінімально необхідної кількості у 226 голосів, проти висловились 50 нардепів.

Хто голосував "за" прийняття Бюджету на 2020 рік:

"Слуга народу" – 241 голос;

"Опозиційна платформа – за життя" – 0 голосів;

ВО "Батьківщина" – 0 голосів;

"Європейська Солідарність" – 0 голосів;

"Голос" – 0 голосів;

Група "За майбутнє" – 19 голосів;

Позафракційні – 20 голосів.

Що закладено у бюджет на 2020 рік: основні цифри

Видатки бюджету України на 2020 рік становитимуть 1 трильйон 195,3 мільярда гривень. Водночас доходи планується збільшити на 14,18 мільярдів гривень і тепер їх буде визначено у сумі 1 трильйон 92,5 мільярда гривень.

Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.

становитимуть 245,8 мільярда гривень. На розвиток дорожньої інфраструктури – 73,7 мільярда гривень.

– 73,7 мільярда гривень. На освіту виділять 145,1 мільярда гривень.

виділять 145,1 мільярда гривень. Загальні витрати на охорону здоров'я – 113,3 мільярда гривень.

– 113,3 мільярда гривень. На субсидії передбачено 48 мільярдів гривень.

Окрім того, з 1 січня в Україні зростуть зарплати та пенсії.

Мінімальна зарплата зросте до 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.

зросте до або 28,31 гривні за годину. Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень .

у 2020 році зросте з 1638 до . Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.



Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу