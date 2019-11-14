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      Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік

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      Верховна Рада прийняла бюджет 2020 – новини
      Рада проголосувала за бюджет на 2020 рік / Ілюстративне фото

      Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт Державного бюджету України на 2020 рік. За це рішення проголосували 280 депутатів.

      Проєкт держбюджету-2020 подали у парламент 15 жовтня і вже 18 жовтня нардепи проголосували за нього у першому читанні. Після цього його направили на доопрацювання у Кабмін, де внесли деякі правки. 5 листопада прем'єр-мініст Олексій Гончарук презентував проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання.

      Головне: Проєкт Держбюджету-2020: основні цифри

      За ухвалення закону у цілому проголосували 280 парламентарів за мінімально необхідної кількості у 226 голосів, проти висловились 50 нардепів.

      Хто голосував "за" прийняття Бюджету на 2020 рік:

      • "Слуга народу" –  241 голос;
      • "Опозиційна платформа – за життя" –  0 голосів;
      • ВО "Батьківщина" –  0 голосів;
      • "Європейська Солідарність" – 0 голосів;
      • "Голос" – 0 голосів;
      • Група "За майбутнє" – 19 голосів;
      • Позафракційні – 20 голосів.

      Що закладено у бюджет на 2020 рік: основні цифри

      Видатки бюджету України на 2020 рік становитимуть 1 трильйон 195,3 мільярда гривень. Водночас доходи планується збільшити на 14,18 мільярдів гривень і тепер їх буде визначено у сумі 1 трильйон 92,5 мільярда гривень.

      • Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
      • На розвиток дорожньої інфраструктури – 73,7 мільярда гривень.
      • На освіту виділять 145,1 мільярда гривень.
      • Загальні витрати на охорону здоров'я – 113,3 мільярда гривень.
      • На субсидії передбачено 48 мільярдів гривень.

      Окрім того, з 1 січня в Україні зростуть зарплати та пенсії.

      • Мінімальна зарплата зросте до 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
      • Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.
      • Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.

      бюджет на 2020 рік
      Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Гроші Верховна Рада Бюджет 2020 Новини політики Новини України Законодавство Бюджет
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