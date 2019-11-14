Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік
Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт Державного бюджету України на 2020 рік. За це рішення проголосували 280 депутатів.
Проєкт держбюджету-2020 подали у парламент 15 жовтня і вже 18 жовтня нардепи проголосували за нього у першому читанні. Після цього його направили на доопрацювання у Кабмін, де внесли деякі правки. 5 листопада прем'єр-мініст Олексій Гончарук презентував проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання.
Головне: Проєкт Держбюджету-2020: основні цифри
За ухвалення закону у цілому проголосували 280 парламентарів за мінімально необхідної кількості у 226 голосів, проти висловились 50 нардепів.
Хто голосував "за" прийняття Бюджету на 2020 рік:
- "Слуга народу" – 241 голос;
- "Опозиційна платформа – за життя" – 0 голосів;
- ВО "Батьківщина" – 0 голосів;
- "Європейська Солідарність" – 0 голосів;
- "Голос" – 0 голосів;
- Група "За майбутнє" – 19 голосів;
- Позафракційні – 20 голосів.
Що закладено у бюджет на 2020 рік: основні цифри
Видатки бюджету України на 2020 рік становитимуть 1 трильйон 195,3 мільярда гривень. Водночас доходи планується збільшити на 14,18 мільярдів гривень і тепер їх буде визначено у сумі 1 трильйон 92,5 мільярда гривень.
- Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
- На розвиток дорожньої інфраструктури – 73,7 мільярда гривень.
- На освіту виділять 145,1 мільярда гривень.
- Загальні витрати на охорону здоров'я – 113,3 мільярда гривень.
- На субсидії передбачено 48 мільярдів гривень.
Окрім того, з 1 січня в Україні зростуть зарплати та пенсії.
- Мінімальна зарплата зросте до 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
- Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.
- Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.