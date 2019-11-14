Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год

Верховная Рада окончательно одобрила законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год. За это решение проголосовали 280 депутатов.

Проект госбюджета-2020 подали в парламент 15 октября, и уже 18 октября нардепы проголосовали за него в первом чтении. После этого его направили на доработку в Кабмин, где внесли некоторые правки. 5 ноября премьер-минист Алексей Гончарук презентовал проект Бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Главное: Проект Госбюджета-2020: основные цифры

За принятие закона в целом проголосовали 280 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов, против высказались 50 депутатов.

Кто голосовал "за" принятие Бюджета на 2020 год:

"Слуга народа" – 241 голос;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" -0 голосов;

ВО "Батькивщина" – 0 голосов;

"Европейская Солидарность" – 0 голосов;

"Голос" – 0 голосов;

Группа "За будущее" – 19 голосов;

Внефракционные – 20 голосов.

Что заложено в бюджет на 2020 год: основные цифры

Расходы бюджета Украины на 2020 год составят 1 триллион 195,3 миллиарда гривен. В то же время доходы планируется увеличить на 14,18 миллиардов гривен, и теперь они будут определены в сумме 1 триллион 92,5 миллиарда гривен.

Расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.

составят 245,8 миллиарда гривен. На развитие дорожной инфраструктуры – 73,7 миллиарда гривен.

– 73,7 миллиарда гривен. На образование выделят 145,1 миллиарда гривен.

выделят 145,1 миллиарда гривен. Общие расходы на здравоохранение – 113,3 миллиарда гривен.

– 113,3 миллиарда гривен. На субсидии предусмотрено 48 миллиардов гривен.

Кроме того, с 1 января в Украине вырастут зарплаты и пенсии.

Минимальная зарплата вырастет до 4 723 гривен в месяц или 28,31 гривны за час.

вырастет до в месяц или 28,31 гривны за час. Минимальная пенсия в 2020 году вырастет с 1 638 до 1 769 гривен.

в 2020 году вырастет с 1 638 до Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар.



Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала