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      Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год

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      Бюджет 2020 Украины принят Верхорвной Радой – новости
      Рада проголосовала за бюджет на 2020 год / Иллюстративное фото

      Верховная Рада окончательно одобрила законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год. За это решение проголосовали 280 депутатов.

      Проект госбюджета-2020 подали в парламент 15 октября, и уже 18 октября нардепы проголосовали за него в первом чтении. После этого его направили на доработку в Кабмин, где внесли некоторые правки. 5 ноября премьер-минист Алексей Гончарук презентовал проект Бюджета на 2020 год ко второму чтению.

      Главное: Проект Госбюджета-2020: основные цифры

      За принятие закона в целом проголосовали 280 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов, против высказались 50 депутатов.

      Кто голосовал "за" принятие Бюджета на 2020 год:

      • "Слуга народа" – 241 голос;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" -0 голосов;
      • ВО "Батькивщина" – 0 голосов;
      • "Европейская Солидарность" – 0 голосов;
      • "Голос" – 0 голосов;
      • Группа "За будущее" – 19 голосов;
      • Внефракционные – 20 голосов.

      Что заложено в бюджет на 2020 год: основные цифры

      Расходы бюджета Украины на 2020 год составят 1 триллион 195,3 миллиарда гривен. В то же время доходы планируется увеличить на 14,18 миллиардов гривен, и теперь они будут определены в сумме 1 триллион 92,5 миллиарда гривен.

      • Расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.
      • На развитие дорожной инфраструктуры – 73,7 миллиарда гривен.
      • На образование выделят 145,1 миллиарда гривен.
      • Общие расходы на здравоохранение – 113,3 миллиарда гривен.
      • На субсидии предусмотрено 48 миллиардов гривен.

      Кроме того, с 1 января в Украине вырастут зарплаты и пенсии.

      • Минимальная зарплата вырастет до 4 723 гривен в месяц или 28,31 гривны за час.
      • Минимальная пенсия в 2020 году вырастет с 1 638 до 1 769 гривен.
      • Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар.

      бюджет на 2020 рік
      Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Бюджет 2020 Верховная Рада Законодательство Бюджет
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