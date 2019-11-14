Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год
Верховная Рада окончательно одобрила законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год. За это решение проголосовали 280 депутатов.
Проект госбюджета-2020 подали в парламент 15 октября, и уже 18 октября нардепы проголосовали за него в первом чтении. После этого его направили на доработку в Кабмин, где внесли некоторые правки. 5 ноября премьер-минист Алексей Гончарук презентовал проект Бюджета на 2020 год ко второму чтению.
Главное: Проект Госбюджета-2020: основные цифры
За принятие закона в целом проголосовали 280 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов, против высказались 50 депутатов.
Кто голосовал "за" принятие Бюджета на 2020 год:
- "Слуга народа" – 241 голос;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" -0 голосов;
- ВО "Батькивщина" – 0 голосов;
- "Европейская Солидарность" – 0 голосов;
- "Голос" – 0 голосов;
- Группа "За будущее" – 19 голосов;
- Внефракционные – 20 голосов.
Что заложено в бюджет на 2020 год: основные цифры
Расходы бюджета Украины на 2020 год составят 1 триллион 195,3 миллиарда гривен. В то же время доходы планируется увеличить на 14,18 миллиардов гривен, и теперь они будут определены в сумме 1 триллион 92,5 миллиарда гривен.
- Расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.
- На развитие дорожной инфраструктуры – 73,7 миллиарда гривен.
- На образование выделят 145,1 миллиарда гривен.
- Общие расходы на здравоохранение – 113,3 миллиарда гривен.
- На субсидии предусмотрено 48 миллиардов гривен.
Кроме того, с 1 января в Украине вырастут зарплаты и пенсии.
- Минимальная зарплата вырастет до 4 723 гривен в месяц или 28,31 гривны за час.
- Минимальная пенсия в 2020 году вырастет с 1 638 до 1 769 гривен.
- Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар.