Кандидатура Тігіпка: експерт оцінив шанси політика стати новим прем'єром України

Хто може замінити прем’єра Олексія Гончарука та чому очільника уряду шукають серед старих політиків, – в інтерв’ю 24 каналу з головою правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимиром Фесенком.

Президент Зеленський майже дозрів до такого сценарію

ЗМІ повідомляють про те, що новим прем'єром може стати ексміністр часів Януковича Тігіпко. Це можливо?

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Дійсно є інформація, що Тігіпку пропонують пост віцепрем'єра. Не виключено, що кандидатуру Тігіпка розглядають і на посаду прем'єра. Це пов'язано з останніми соцопитуваннями, яка показує низький рейтинг Гончарука (Згідно опитуванню, проведеному Центром Разумкова з 13 до 17 лютого, Гончаруку не довіряє 63% українців – "24"). А президент Зеленський дуже чутливий до громадської думки. Можливо, дані соціології посилили критичне ставлення Зеленського до Гончарука. Ще й історія з коронавірусом.



Гончарук не надто сильний прем’єр / Фото Getty

У Гончарука не все виходить. Тому є ідея-мінімум – посилити економічний блок уряду досвідченим управлінцем – віцепрем'єром. Він візьме на себе вирішення питань, з якими не справляється міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Милованов. Займатиметься поточними питаннями, наприклад, по вугіллю, заборгованості по зарплатах, оскільки знає, як працює державна машина. На відміну від Гончарука. Президент Зеленський майже дозрів до такого сценарію.

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В якості ще однієї можливої кандидатури на пост прем’єра називали ексглаву СБУ Валерія Хорошковського.

Такий варіант також розглядався. Є один нюанс: Тігіпко і Хорошковський не рвуться працювати в уряді. У Тігіпка неприємні спогади повернення в політику в період з 2010 по 2014 роки. Але є ще й третя кандидатура – ексголова Нафтогазу і колишній віцепрем’єр Олег Дубина.

У Тігіпка і Хорошковського репутація ефективних менеджерів

Чому саме ці три кандидатури?

У Тігіпка, Хорошковського і Дубини досвід і репутація ефективних державних менеджерів. Вони були успішними на різних посадах і в різний час. Хоча є питання щодо роботи Хорошковського в СБУ. Але є позитивні моменти. Свого часу Хорошковський був проти вступу України в Євразійське економічне співтовариство, куди колись Росія втягувала Кучму. Займався євроінтеграцією.

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Тігіпко має репутацію реформатора, людини помірної, без зашкварів. Позитивна репутація у Дубини. Але найголовніше – всіх трьох особисто знає Зеленський. І ставиться до них добре.



Бізнес Сергія Тігіпка / Інфографіка 24 каналу

В уряді потрібен чиновник, який добре знається на управлінні / Фото соцмереж

Але всі вони так звані старі політики. Наскільки такі зміни будуть сприйняті опозицією і суспільством?

Такі кадрові зміни, звичайно, критикуватимуть і "Європейська солідарність" Порошенка, і "Голос", і "Батьківщина". Але голоси для підтримки нової кандидатури прем’єра будуть, якщо Зеленський визначиться, хто це буде.

Міф про нових політиків розвіюється

Чи не ризиковано це для рейтингу Зеленського?

Міф про нових політиків зараз розвіюється. І це помітно за соцопитуваннями. Не тільки у "Слуги народу" знижується рейтинг, а й у "Голосу" дуже сильно впав. Немає вже наївного уявлення: прийдуть нові політики і будуть кращими за старих.

Виявилося, що хтось хороший, а хтось не дуже. Але стереотип, що нові кращі за старих, не працює. А в названих можливих кандидатурах на пост прем’єра репутація ефективних менеджерів. Чіплятися до них змістовно, крім роботи у Януковича, складно.



Рівень довіри до уряду і Гончарука знижується / Фото соцмереж

Майданівці критикуватимуть таке рішення, мотивуючи, що це порушення закону про люстрацію. Але Європейський суд із захисту прав людини визнав закон про люстрацію таким, що суперечить міжнародним зобов'язанням України. Зокрема, що не можна абстрактно застосовувати політичні обмеження до чиновників. Треба персонально доводити відповідальність кожного чиновника – порушення демократії, прав людини, корупція. Тоді люструвати.

Тому критика буде, але вона не завадить утвердженню нового віцепрем’єра чи прем’єра.

Коли така ротація може бути проведена?

У найближчий місяць Верховна Рада розглядатиме земельну реформу. Тому десь до середини квітня не вийде поміняти навіть міністрів. Можливо, це буде і восени.