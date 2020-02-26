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      Кандидатура Тигипко: эксперт оценил шансы политика стать новым премьером Украины

      - Читати новину українською
      Почему премьера Гончарука хотят заменить? / 24 канал

      Кто может заменить премьера Алексея Гончарука и почему главу правительства ищут среди старых политиков – в интервью 24 канала с главой правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиром Фесенко.

      Президент Зеленский почти созрел к такому сценарию

      СМИ сообщают о том, что новым премьером может стать экс-министр времен Януковича Тигипко. Это возможно?

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      Действительно есть информация, что Тигипко предлагают пост вице-премьера. Не исключено, что кандидатуру Тигипко рассматривают и на должность премьера. Это связано с последним соцопросом, который показывает низкий рейтинг Гончарука (согласно опросу, проведенному Центром Разумкова с 13 по 17 февраля, Гончаруку не доверяют 63% украинцев – "24"). А президент Зеленский очень чувствителен к общественному мнению. Возможно, данные социологии усилили критическое отношение Зеленского к Гончаруку. Еще история с коронавирусом.

      зеленський гончарук
      Гончарук не слишком сильный премьер / Фото Getty

      У Гончарука не все получается. Поэтому есть идея-минимум – усилить экономический блок правительства опытным управленцем – вице-премьером. Он возьмет на себя решение вопросов, с которыми не справляется министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов. Будет заниматься текущими вопросами, например, относительно угля, задолженности по зарплатам, поскольку знает, как работает государственная машина. В отличие от Гончарука. Президент Зеленский почти созрел к такому сценарию.

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      В качестве еще одной возможной кандидатуры на пост премьера называли экс-главу СБУ Валерия Хорошковского.

      Такой вариант также рассматривался. Есть один нюанс: Тигипко и Хорошковский не рвутся работать в правительстве. У Тигипко неприятные воспоминания возвращения в политику в период с 2010 по 2014 годы. Но есть еще и третья альтернатива – экс-глава Нафтогаза и бывший вице-премьер Олег Дубина.

      У Тигипко и Хорошковского репутация эффективных менеджеров

      Почему именно эти три кандидатуры?

      У Тигипко, Хорошковского и Дубины опыт и репутация эффективных государственных менеджеров. Они были успешными на разных должностях и в разное время. Хотя есть вопросы относительно работы Хорошковского в СБУ. Но есть положительные моменты. В свое время Хорошковский был против вступления Украины в Евразийское экономическое сообщество, куда когда-то Россия втягивала Кучму. Занимался евроинтеграцией.

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      У Тигипко репутация реформатора, человека умеренного, без зашкваров. Положительная репутация у Дубины. Но самое главное – всех трех лично знает Зеленский. И относится к ним хорошо.

      тігіпко
      Бизнес Сергея Тигипко / Инфографика 24 канала
      В правительстве нужен чиновник, который хорошо разбирается в управлении / Фото соцсетей

      Но все они так называемые старые политики. Насколько такие изменения будут восприняты оппозицией и обществом?

      Такие кадровые изменения, конечно, будут критиковать и "Европейская солидарность" Порошенко, и "Голос", и "Батькивщина". Но голоса для поддержки новой кандидатуры премьера будут, если Зеленский определится, кто это будет.

      Миф о новых политиках развеивается

      Не рискованно ли это для рейтинга Зеленского?

      Миф о новых политиках сейчас развеивается. И это заметно по соцопросам. Не только у "Слуги народа" снижается рейтинг, но и у "Голоса" очень сильно упал. Нет уже наивного представления: придут новые политики и будут лучше старых.

      Оказалось, что кто-то хороший, а кто-то не очень. Но стереотип, что новые лучше старых, не работает. А у названных возможных кандидатурах на пост премьера репутация эффективных менеджеров. Цепляться к ним содержательно, кроме работы у Януковича, сложно.

      уряд гончарук
      Уровень доверия к правительству и Гончаруку снижается / Фото соцсетей

      Майдановцы будут критиковать такое решение, мотивируя, что это нарушение закона о люстрации. Но Европейский суд по защите прав человека признал закон о люстрации противоречащим международным обязательствам Украины. В частности, что нельзя абстрактно применять политические ограничения к чиновникам. Надо персонально доводить ответственность каждого чиновника – нарушение демократии, прав человека, коррупцию. Тогда люстрировать.

      Поэтому критика будет, но она не помешает утверждению нового вице-премьера или премьера.

      Когда такая ротация может быть проведена?

      В ближайший месяц Верховная Рада рассмотрит земельную реформу. Поэтому где-то до середины апреля не получится поменять даже министров. Возможно, это будет осенью.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Тигипко Владимир Зеленский Статьи Публикации Олег Дубына Валерий Хорошковский Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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